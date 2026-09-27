Beide wurden 30: Nessi Borck und ihre Lara feiern XXL-Sause

Es war ein doppelter Grund zum Feiern: Influencerin Vanessa Borck (30) und ihre Partnerin Lara Denona haben gemeinsam ihren 30. Geburtstag gefeiert. Lara hatte ihren Ehrentag am 26. September, Nessi zog einen Tag später nach. Gefeiert wurde im Kölner Klub Domhof mit Blick auf den Dom. Zur XXL-Sause erschienen sage und schreibe 237 Gäste. Für die Besucher galt ein strenger Dresscode: komplett in Schwarz. Die Geburtstagskinder selbst stachen dagegen deutlich aus der Menge heraus. Nessi und Lara erschienen in bodenlangen, figurbetonten Abendkleidern in Gold, die mit jeder Menge Glitzer für Aufmerksamkeit sorgten. Zahlreiche Fotos und Videos der Nacht teilten die Frauen sowie deren Partygäste anschließend auf Instagram.

In den Kommentaren meldeten sich Fans und prominente Wegbegleiter zu Wort, um zu gratulieren. Yvonne Dilauro schrieb auf der Plattform: "Du bist so eine wunderschöne 30-Jährige und die 30er sind wirklich die besten Jahre." Twenty4tim (26) meldete sich ebenfalls: "Happy Birthday an euch zwei." Langweilig wurde es an dem Abend sicherlich niemandem. Wer wollte, konnte sich vor Ort ein Tattoo stechen lassen oder sich ein permanentes Armband abholen. Ein weiteres Highlight war die mehrstöckige schwarze Geburtstagstorte. Beim Ausblasen der Kerzen hatte Nessi direkt Tränen in den Augen. Im Laufe der Nacht tauschte sie ihr bodenlanges Kleid gegen ein kurzes goldenes Minikleid, um ausgelassener tanzen zu können.

Für einen der emotionalsten Momente des Abends sorgte Nessis jüngere Schwester. Sie hielt eine gefühlvolle Rede. In dieser bezeichnete sie das Geburtstagskind unter anderem als "beste Mama" für die kleine Livi. Nessi konnte ihre Tränen daraufhin nicht mehr zurückhalten. Auch Lara richtete sehr persönliche und rührende Zeilen an sie: "Ich liebe dich so, so unglaublich doll, dass ein 'Ich liebe dich' gar nicht mehr ausreicht." Die Ansprache brachte einige auf eine ganz bestimmte Idee: Sie vermuteten, dass Lara Nessi einen Heiratsantrag machen würde. Diese Vermutung räumte die Influencerin anschließend fix aus dem Weg: "Das war so süß... Hab immer noch Pipi in den Augen, aber nein, einen Antrag gab es nicht. Und wenn, mache ich den doch."

Den Hintergrund des Mottos erklärten die beiden Frauen ebenfalls gegenüber ihrer Community: "Unser Dresscode für den 30.: ALL BLACK. Einerseits, weil wir unsere Zwanziger gebührend verabschieden und andererseits, weil Schwarz einfach jeder auf die eigene Art tragen kann." Ihnen war besonders wichtig, dass sich ihre Partygäste wohlfühlten. Sie ergänzten: "Also: Wir verabschieden unsere Zwanziger in Schwarz und feiern dafür umso bunter ins nächste Jahrzehnt." Nessi und Lara lernten sich im Januar 2026 in einem Klub kennen und machten im Mai ihre Beziehung publik.

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck und ihre Partnerin Lara Denona, September 2026

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Instagram / nessiontour Laura Borck, Vanessa Borck und Lara Denona, September 2026

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Instagram / nessiontour Lara Denona und Vanessa Borck, Juli 2026

Instagram / nessiontour Vanessa Borck und Lara Denona, Juli 2026

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