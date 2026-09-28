Harry Jowsey verabschiedet sich endgültig von Dating-Shows

Harry Jowsey (29) hat in den vergangenen Jahren gleich mehrfach vor laufenden Kameras nach der großen Liebe gesucht – in "Too Hot to Handle", "Perfect Match" und zuletzt in "Let's Marry Harry". Damit ist jetzt Schluss. Auf dem Blue Carpet der MTV Video Music Awards am 27. September 2026 verkündete der Realitystar gegenüber E! News, dass er sich aus dem Genre verabschiedet. Der Grund dafür dürfte in seinem Privatleben liegen: Seit einigen Monaten ist der Australier wieder in einer Beziehung. Wer die Frau an seiner Seite ist, hat er bislang allerdings noch nicht öffentlich gemacht. "Also, keine Datingshows mehr für mich – ich bin vollständig im Ruhestand. Ich liebe meine Freundin", stellte er klar. Für seine Auftritte im Fernsehen musste Harry in der Vergangenheit sowohl Lob als auch Kritik einstecken. Übel nimmt er seinem Publikum das jedoch nicht. Stattdessen zeigte sich der Australier dankbar dafür, dass die Zuschauer seine Formate überhaupt verfolgt und damit für Aufmerksamkeit gesorgt haben.

Was seine aktuelle Partnerschaft von allem unterscheidet, was vorher war, konnte der Influencer genau benennen. Gegenüber E! News schwärmte er von der Geduld und dem Ehrgeiz seiner Freundin – und davon, wie sehr sie das Leben und die Liebe versteht. Auch damit, dass sein Liebesleben über Jahre hinweg öffentlich im Fernsehen stattfand, gehe seine neue Partnerin erstaunlich entspannt um. Harry fasste ihre Haltung so zusammen: "Ich verstehe es. Alles gut. Hör auf, ein Idiot zu sein." Ganz verabschiedet hat sich Harry vom Reality-TV allerdings nicht. Am 26. Oktober ist er in der Wettbewerbsshow "The Mob" bei Hulu zu sehen, deren Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind. Wie er sich dabei geschlagen hat, ließ der Realitystar offen – stattdessen gab er sich auffallend bescheiden: "Hoffentlich viel besser als beim letzten Mal. Ich bete dafür."

Vor seiner neuen Beziehung hatte Harry in "Let's Marry Harry" Amber Mozo das Jawort gegeben. Rechtsgültig war die Eheschließung allerdings nicht. Die Beziehung sollte allerdings nicht lange halten: Beim Reunion-Special nach dem Finale verkündeten die beiden ihre Trennung, die offenbar alles andere als friedlich verlief. Nur wenige Wochen später machte der Realitystar bereits öffentlich, dass er wieder vergeben ist. Wer seine neue Partnerin ist, wollte er bislang jedoch nicht verraten. Amber wiederum erhob bei dem Wiedersehen schwere Vorwürfe. Sie behauptete, Harry habe seine neue Freundin schon während der gemeinsamen Flitterwochen kennengelernt.

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Getty Images Harry Jowsey im Juli 2025

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Netflix Harry Jowsey und Amber Mozo an ihrem Hochzeitstag in "Let's Marry Harry"

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Getty Images Harry Jowsey bei Spotifys Best New Artist Party 2026 in West Hollywood, Januar 2026