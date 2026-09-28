Schockmoment: Trennt sich Horst Lichter von seinem Kultbart?

Da staunten die Zuschauer am Montagmorgen nicht schlecht: Im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" verkündete Horst Lichter (64) doch tatsächlich, sich nach all den Jahren von seinem berühmten Zwirbelbart trennen zu wollen. Auch sein Kleidungsstil solle sich künftig ändern – und das alles bitte sofort und live auf Sendung. Moderatorin Karen Heinrichs (52) ließ sich nicht zweimal bitten, griff zur Schere und kürzte dem Bares für Rares-Moderator zunächst die beiden langen, gezwirbelten Bartspitzen. Auch ihr Kollege Matthias Killing (47) nahm die angekündigte Typveränderung offenbar sehr ernst. Weil die Schere für den restlichen Schnurrbart offenbar nicht ausreichte, verschwand er kurzerhand hinter den Kulissen, um in der Maske ein besseres Schneidwerkzeug zu besorgen. Doch bevor der Kultbart endgültig fallen konnte, stürmte Barbara Schöneberger (52) ins Studio und löste das Rätsel auf: Die vermeintliche Rasur war ein inszenierter Streich für Verstehen Sie Spaß?. Versteckte Kameras hatten die überraschten Sat.1-Moderatoren die ganze Zeit gefilmt.

Nach dem Abschneiden der auffälligen Bartenden hatte Matthias laut Bunte noch entschlossen angekündigt: "Ich gehe mal in die Maske. Ich hole mal eine andere Schere." Horst hielt seine Rolle auch während der nächsten Werbepause konsequent aufrecht und setzte die vermeintliche Lust auf eine radikale Veränderung in den sozialen Netzwerken fort. "Ich bin bereit für mein neues Leben. Wir schneiden den Schnurrbart komplett ab. Ich will aussehen wie 'Magnum'. Ich will jung sein. Ich will verrückt sein. Ich will einfach ein neues Leben haben", heißt es in dem Instagram-Post. Und weiter: "Ich möchte da sein, wo die anderen auch sind. Realitystar. Überall mit dabei, ganz vorne. Sagen, was man möchte, tun, was man möchte, und das werde ich jetzt machen." Der komplette Streich inklusive der Reaktionen von Karen und Matthias soll am Samstag, den 10. Oktober, um 20:15 Uhr in "Verstehen Sie Spaß?" in der ARD laufen.

Der opulente, an den Enden gezwirbelte Schnurrbart gilt seit Jahren als unverwechselbares Markenzeichen des TV-Gesichts und ist eng mit seinem öffentlichen Erscheinungsbild verbunden. Genau deshalb wirkte die angekündigte Typveränderung offenbar glaubwürdig genug, um Karen und Matthias im Studio völlig zu überrumpeln. Ganz ohne Verluste ging der Fernsehscherz allerdings nicht über die Bühne: Seine markanten langen Bartspitzen musste Horst für die gute Unterhaltung tatsächlich opfern. Der 64-Jährige ist einem breiten Publikum als Moderator und TV-Koch bekannt. Privat ist er verheiratet und Vater von drei Kindern.

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IMAGO / Panama Pictures Horst Lichter, Moderator

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Imago Matthias Killig und Karen Heinrichs bei der Aftershow-Party der 14. Hope Gala im Erlwein Capitol in Dresden

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Imago Barbara Schöneberger, September 2026