"Neues Kapitel": Schwangere Fiona Erdmann zeigt Traumzuhause

Für Fiona Erdmann (38) und ihre Familie beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Das schwangere Model ist in ein deutlich größeres Zuhause gezogen und gewährt ihrer Community auf Instagram einen ersten Rundgang. In dem Video sind die Räume des mehrstöckigen Hauses zwar noch weitgehend leer, ihre Kinder erkunden das neue Zuhause aber bereits ausgelassen. Platz dafür gibt es reichlich: Das Domizil erstreckt sich über drei Etagen und bietet rund 500 Quadratmeter Wohnfläche sowie einen ebenso großen Garten. Wie lange Fiona diesem Moment entgegengefiebert hat, wird in ihren Zeilen deutlich: "Ein neues Kapitel beginnt... Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf diesen Tag gefreut habe. Heute haben wir endlich die Schlüssel für unser neues Zuhause bekommen und irgendwie kann ich es selbst noch gar nicht richtig glauben."

Den entscheidenden Anstoß für den Umzug gab schließlich der bevorstehende Familienzuwachs, denn obwohl Fiona schon länger mit dem Gedanken an ein größeres Zuhause gespielt hatte, stellte sie diesen Wunsch zunächst immer wieder zurück. "Und dann kam dieses kleine Baby und hat uns diese Entscheidung irgendwie abgenommen", erklärt sie. Mit der Schwangerschaft sei ihr plötzlich bewusst geworden, dass die Familie den zusätzlichen Raum nicht erst irgendwann, sondern schon jetzt brauche. In dem neuen Haus möchte Fiona deshalb nach und nach ein Zuhause schaffen, das zu ihrem gewachsenen Familienleben passt – von der Gestaltung der einzelnen Zimmer bis hin zum großen Garten, in dem künftig viele gemeinsame Erinnerungen entstehen sollen. Für das Model fühlt sich der Zeitpunkt daher genau richtig an: "Aber wir sind als Familie gewachsen. Unser Leben hat sich verändert. Und jetzt darf auch unser Zuhause mit uns wachsen."

Trotz der Vorfreude auf das neue Zuhause fällt Fiona der Abschied vom bisherigen Haus nicht leicht, denn dort sind ihre Kinder groß geworden und die Familie hat viele besondere Momente erlebt. Eigentlich war geplant, so lange dort zu bleiben, bis das eigene Haus fertiggestellt ist. Deshalb hatte sich das Model lange eingeredet, dass der vorhandene Platz für die Familie noch ausreichen würde. Nun steht der Umzug doch früher an – und vor allem von einer Sache trennt sich Fiona nur ungern. "Natürlich verlassen wir unser jetziges Zuhause trotzdem mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Vor allem der Garten wird mir fehlen und dieses Haus wird für mich immer etwas ganz Besonderes bleiben, weil hier so vieles für uns angefangen hat", schreibt sie auf Instagram.

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Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

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Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Libanon, Oktober 2025

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Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann bei ihrem Besuch im Libanon im Jahr 2020