Warum Dakota Johnson zu Taylor Swifts engstem Kreis gehört

Dakota Johnson (36) übernimmt eine Hauptrolle in Taylor Swifts (36) neuem Musikvideo zu "Patient Zero", das am 27. September 2026 im Rahmen der MTV Video Music Awards Premiere feierte. Wie E! Online berichtet, ist neben der Schauspielerin auch Colin Farrell (50) in dem Clip zu sehen. Für einige Fans dürfte Dakotas Auftritt überraschend gekommen sein, dabei verbindet sie und Taylor bereits seit rund zehn Jahren eine Freundschaft. Erstmals wurden die beiden im Oktober 2016 gemeinsam in New York gesichtet, wo sie an zwei Abenden hintereinander zusammen unterwegs waren. Mit dabei war damals auch Zoe Kravitz (37), die ebenfalls eng mit beiden befreundet ist. Seitdem zeigen sich Taylor und Dakota nur gelegentlich gemeinsam in der Öffentlichkeit – wenn sie übereinander sprechen, wird jedoch immer wieder deutlich, wie eng ihr Verhältnis über die Jahre geblieben ist.

Für besonders aufmerksame Swifties kam Dakotas Auftritt allerdings nicht völlig überraschend. In einem vorab aufgezeichneten Sketch im Stil von "Law & Order: SVU" hatte Taylor bei den Emmys mehrere zunächst zusammenhanglos wirkende Begriffe fallen lassen, darunter "Saccharide", "Aries", "vineyard" und "North or South". Fans deuteten "North or South" als Hinweis auf Dakota, während sie "Saccharide" mit Colin Farrell und dessen Serie "Sugar" in Verbindung brachten. Wie eng Taylor und Dakota miteinander sind, haben beide auch schon öffentlich gezeigt. Für die TIME-Liste der 100 einflussreichsten Menschen 2026 bezeichnete Taylor ihre Freundin als "einen der empathischsten Menschen", die sie kenne. Dakota wiederum schwärmte bereits 2024 gegenüber Bustle von Taylor: "Sie ist eine fabelhafte Songwriterin. Sie arbeitet so hart. Sie ist wirklich freundlich zu den Menschen, die sie lieben."

Wie eng Dakota inzwischen mit Taylor befreundet ist, zeigte sich auch bei deren Hochzeit mit Travis Kelce (36) am 3. Juli 2026 im Madison Square Garden in New York. Gemeinsam mit Zoe gehörte die Schauspielerin zu den geladenen Stargästen und erschien in einem fließenden schwarzen Halterneck-Kleid mit hohem Beinschlitz. Mehr als 1.000 Gäste sollen mit dem Brautpaar gefeiert haben. Einen weiteren seltenen gemeinsamen Auftritt gab es im Mai 2025, als Taylor und Dakota zusammen mit ihren Brüdern Austin Swift und Jesse Johnson im New Yorker Restaurant Via Carota essen gingen. Viel häufiger bekommt man die Freundinnen allerdings nicht zusammen zu sehen, was auch zu Dakotas Umgang mit ihrem Privatleben passt. Gegenüber der Vogue erklärte sie, sie sei geradezu davon "besessen, dass die Leute nicht wissen, wo ich bin oder was ich tue". Sie sei "viel zu durchlässig, sensibel und präsent", um ständig beobachtet zu werden.

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Getty Images Taylor Swift nimmt bei den VMAs 2026 im Peacock Theater eine Auszeichnung von Dakota Johnson entgegen

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JENY / Splash News Lily Donaldson, Taylor Swift und Dakota Johnson in NYC

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Imago Dakota Johnson bei der Kering Foundation Caring for Women Gala in New York, 10. September 2026