Vox-Reboot von "Club der roten Bänder" fällt bei Fans durch

Für das VOX-Reboot "Club der roten Bänder – Die neue Generation" gab es zum Abschluss einen herben Dämpfer. Das Staffelfinale am Dienstagabend verfolgten nach Angaben von DWDL lediglich 380.000 Zuschauer – das ist der schwächste Wert der gesamten sechsteiligen Neuauflage. Auch in der für die Sender besonders wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es alles andere als rund: Dort kam der Serienabschluss nur auf Marktanteile zwischen 3,5 und 3,8 Prozent. Damit verabschiedete sich die Neuauflage der Krankenhausserie ausgerechnet mit ihrem schwächsten Ergebnis. Die ernüchternden Zuschauerzahlen werfen nun die Frage auf, wie es mit dem Format weitergeht. Eine Fortsetzung wurde bislang nicht angekündigt. Ob die Geschichten rund um die jungen Patienten dennoch eine weitere Staffel bekommen, bleibt angesichts der bisherigen Quotenentwicklung offen, wie Filmstarts berichtet.

Schon der Auftakt im Fernsehen war kein Grund zum Jubeln gewesen. Als VOX die ersten Folgen Anfang September zeigte, schalteten lediglich 565.000 Menschen ein – und das war bereits der beste Wert der kompletten Staffel. Von Woche zu Woche ging es anschließend weiter bergab, bis schließlich der Negativrekord im Finale erreicht wurde. Für die Zukunft der Serie dürften jedoch nicht allein die linearen Einschaltquoten entscheidend sein. Auch die Abrufzahlen bei RTL+ könnten in die Bewertung einfließen, konkrete Daten dazu liegen bislang allerdings nicht vor. Die komplette Staffel war bereits vor dem TV-Finale beim Streamingdienst verfügbar. Da sich das Format vor allem an ein jüngeres Publikum richtet, besteht zudem die Möglichkeit, dass es dort besser angenommen wurde als im klassischen Fernsehen. Verlässliche Zahlen, die diese Vermutung bestätigen könnten, gibt es derzeit jedoch nicht.

Gestartet war die sechsteilige Neuauflage bereits Ende August: Ab dem 25. August standen wöchentlich Doppelfolgen bei RTL+, Sky und WOW bereit. VOX zog Anfang September nach und zeigte die Episoden jeweils dienstags um 20:15 Uhr ebenfalls im Doppelpack. Mit "Die neue Generation" wollte der Sender an den Erfolg des Originals aus den 2010er-Jahren anknüpfen. Die ursprüngliche Krankenhausserie lockte regelmäßig ein Millionenpublikum vor die Bildschirme und entwickelte sich zu einem echten Zuschauerliebling. Der Erfolg war so groß, dass die Geschichte um die Clique junger Klinikpatienten später sogar auf der Kinoleinwand als Prequel fortgesetzt wurde, wie Filmstarts berichtet. An diese Quoten konnte die Neuauflage im Fernsehen jedoch nicht anknüpfen.

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RTL / Kai Schulz Voicu Dumitraş, Jona Levin Nicolai, Greta Krämer, Mariama Jobe und Yoran Leicher

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CdrB-Cast: D. Hardung, N. Schuck, T. Schultz, L. Befort, I. Kortlang, T. Bartels 2016

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RTL / Kai Schulz Cast und Crew der neuen Serie "Club der roten Bänder – Die neue Generation"