Seltene Fotos von Rihannas Tochter Rocki begeistern Fans

Rihanna (38) gewährt ihren Fans erneut private Einblicke in ihr Familienleben – und die kommen bestens an. Am vergangenen Samstag teilte die Sängerin und Unternehmerin auf Instagram eine ganze Reihe von Fotos und Videos ihrer einjährigen Tochter Rocki Irish Mayers, die sie mit ihrem Partner A$AP Rocky (37) hat. Darauf zeigt sich die Kleine erstaunlich vielseitig: Mal trägt sie eine lange schwarze Perücke, mal setzt sie sich das auffällige Haarteil ihres Papas samt pinkfarbenen Lockenwicklern auf. Bei einer gemeinsamen Beautysession darf Rocki außerdem mit Produkten aus Mamas Marke Fenty Beauty spielen. Für den wohl ungewöhnlichsten Moment sorgt jedoch ein Schnappschuss, auf dem das Mädchen in einem gepunkteten Outfit ganz entspannt eine Schlange streichelt. Die Fans sind jedenfalls begeistert – der Beitrag hat bereits über vier Millionen Likes.

Passend zu den zahlreichen Aufnahmen schrieb Rihanna unter den Social-Media-Post scherzhaft: "Wer hat mir erlaubt, eine Tochter zu bekommen, Bro?" In einem der Videos setzt die dreifache Mutter ihrer Tochter selbst die lange Perücke auf, während sie hinter der Kamera kichernd zu hören ist. Die übrigen Bilder und Clips zeigen verschiedene Facetten aus Rockis erstem Lebensjahr: Die Kleine posiert in unterschiedlichen Designeroutfits, liegt im Bikini auf dem Sofa, kuschelt mit ihrer Mama und zieht ihr nebenbei die Baseballcap vom Kopf. Zwischendurch gibt es auch ruhigere Aufnahmen zu sehen. Auf einem Foto präsentiert Rihanna stolz die ersten Moon Boots ihrer Tochter, während Rocki im Hintergrund friedlich schläft. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die Kleine als schlafendes Neugeborenes.

Rihanna und A$AP Rocky sind seit 2020 ein Paar, zuvor waren sie bereits viele Jahre eng befreundet. Gemeinsam haben sie neben Rocki die Söhne RZA und Riot. Ihre dritte Schwangerschaft machte die Musikerin bei der Met Gala 2025 öffentlich, später verkündete sie die Geburt auf Instagram. Rocki kam am 13. September 2025 zur Welt. Bei der Bekanntgabe zeigte Rihanna ihre Tochter in einem rosafarbenen Strampler mit Rüschensöckchen und verriet erstmals ihren vollständigen Namen. Im Gespräch mit Vibe erinnerte sich A$AP Rocky an einen ungewöhnlich fröhlichen Kreißsaal: "Wir haben gelacht, während sie in den Wehen lag, wirklich gelacht und Witze gemacht und so." Über seine Rolle als Vater erklärte er, dass ihm emotionale Präsenz, Liebe, Disziplin und Bodenständigkeit besonders wichtig seien. Trotz des Wohlstands ihrer Eltern sollen die drei Kinder bescheiden aufwachsen und einen engen Kontakt zu ihren Cousins pflegen.

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Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025

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Instagram / badgalriri Rihannas Tochter Rocki beim Schlangenstreicheln

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Instagram / badgalriri Rocki mit dem Haarteil ihres Papas

Instagram / badgalriri Rihanna mit ihrer Tochter Rocki