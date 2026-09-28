Selfie: Pierce Brosnan und Ehefrau Keely feiern ihre Liebe

Nach ihrem Geburtstag präsentiert sich Keely Shaye Brosnan bestens gelaunt an der Seite ihres Ehemanns Pierce Brosnan (73). Auf Instagram teilte sie ein Abendselfie, das der frühere James-Bond-Darsteller selbst aufgenommen hat. Für die Aufnahme setzte sich das Paar in aufeinander abgestimmten schwarzen Outfits in Szene – im Hintergrund sind Palmen, Blumen und warm beleuchtete Gebäude zu erkennen. Keely trägt ihr brünettes Haar zurückgesteckt, dazu funkelnde Hängeohrringe und eine weiße Blüte. Pierce kombiniert ein Jackett mit Hemd und offenem Kragen – eine Krawatte war an diesem Abend offenbar nicht vorgesehen. In der Bildunterschrift bedankte sich Keely bei ihren Followern für die vielen Nachrichten, die sie zu ihrem Ehrentag erreicht hatten. "Danke für all die Geburtstagsliebe! Es war ein magisches Wochenende", schwärmte sie.

Unter dem Post trafen prompt noch mehr Glückwünsche ein. "Alles Gute zum Geburtstag, wunderschöne Frau", kommentierte ein Fan auf Instagram. Ein anderer wünschte Keely ein besonders glückliches neues Lebensjahr. Doch nicht nur der Ehrentag selbst sorgte für Begeisterung – vor allem die innige Verbundenheit des Paares kam bei den Followern gut an. "Ihr gehört zusammen wie Erbsen und Karotten! Bewahrt euch eure Liebe!", hieß es etwa in einem weiteren Kommentar. Das Selfie ist dabei nicht der erste Einblick, den die Beschenkte ihren Followern gewährte: Zuvor hatte sie bereits Eindrücke von ihrem Geburtstagsessen geteilt. Das gemeinsame Foto rundet die Feierlichkeiten nun ab und rückt vor allem eines in den Mittelpunkt: die Zweisamkeit des langjährigen Ehepaars, das offenbar auch nach vielen Jahren noch gern gemeinsam in die Kamera lächelt.

Für Pierce und Keely ist es nicht der erste Anlass zum Feiern in diesem Jahr: Am 4. August 2026 begingen die beiden ihre Silberhochzeit. Zu diesem Anlass hatte Keely eine Reihe von Fotos auf Instagram veröffentlicht, die das Paar sowohl bei glamourösen Auftritten auf dem roten Teppich als auch in ganz privaten, entspannten Momenten zeigen. "Alles Gute zum 25. Hochzeitstag, meine Liebe! Was für ein Abenteuer das Leben mit dir ist", schrieb sie dazu. Außerdem erklärte Keely, dass sie sich auf weitere 25 gemeinsame Jahre freue. Die Liebesgeschichte der beiden begann bereits 1994, als sie sich in Mexiko kennenlernten. Sieben Jahre später folgte 2001 die Hochzeit. Pierce und Keely haben zwei gemeinsame Söhne: Dylan Brosnan (29) und Paris Brosnan (25). Dylan ist inzwischen 29 Jahre alt, sein jüngerer Bruder Paris 25. Nun zeigt das neue Geburtstagsselfie das Paar erneut vertraut Seite an Seite.

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Instagram / keelyshayebrosnan Keely Shaye Brosnan mit ihrem Mann Pierce Brosnan

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Instagram / keelyshayebrosnan Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan bei der "GoldenEye"-Premiere, 1995

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Getty Images Dylan, Pierce und Paris Brosnan im November 2019