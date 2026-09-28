Nach Presleys Tod: Kaia Gerber legt Karriere vorerst auf Eis

Kaia Gerber (25) tritt beruflich erst einmal auf die Bremse. Nach dem Tod ihres älteren Bruders Presley Gerber (†27) soll das Model mehrere bereits fest eingeplante Termine abgesagt oder verlegt haben. Wie die Daily Mail berichtet, pausiert sie mit ihrer gesamten Arbeit. Wann sie wieder vor der Kamera stehen wird, steht in den Sternen. "Kaia hatte einen vollen Terminkalender, und sie hat viele ihrer beruflichen Termine verschoben, um das hier zu verarbeiten", erklärte eine Quelle aus dem Umfeld der Familie gegenüber dem Blatt. "Alle hatten Verständnis. Ich weiß nicht, wann sie wieder arbeiten wird", führt die Quelle weiter aus. Presley war am 20. September 2026 gestorben. Er war zuvor in der Entzugseinrichtung Resolutions Living in Santa Monica leblos aufgefunden worden.

Kaia soll Presley als ihren "besten Freund" betrachtet haben. Dass er nicht mehr da ist, könne sie deshalb bislang kaum begreifen. Die Quelle schildert gegenüber der Daily Mail ihren derzeitigen Zustand mit deutlichen Worten: "Kaia ist sehr traurig; es fällt ihr schwer zu glauben, dass ihr Bruder für immer fort ist. Es ist bei ihr noch nicht angekommen; verständlicherweise muss sie sehr viel verarbeiten." In ihrem Umfeld habe man sich Sorgen gemacht, wie sie mit der Situation zurechtkommt. Gleichzeitig sei Kaia von einem engen Unterstützungsnetz umgeben. Besonders viel Halt sollen ihr ihre Eltern Cindy Crawford (60) und Rande Gerber (64) geben, ebenso ihr Partner Lewis Pullman (33) und dessen Vater Bill Pullman (72). Auch alte Freunde aus Malibu halten zu ihr. Kendall Jenner (30) soll sich persönlich gemeldet haben, Kris Jenner (70) schickte Blumen und die Clooneys besuchten die Familie in Kaias Zuhause.

Kaia und Presley verband nicht nur ihre gemeinsame Kindheit in Malibu, sondern auch ein ähnlicher beruflicher Weg. Beide begannen bereits als Teenager mit dem Modeln und sollen ein besonders enges Verhältnis gepflegt haben. Presley kämpfte dem Bericht zufolge seit seiner Jugend mit Suchtproblemen. Cindy und Rande hätten über viele Jahre hinweg versucht, ihrem Sohn zu helfen. Was genau zu seinem Tod führte, ist weiterhin ungeklärt. Die Polizei von Santa Monica geht dem Verdacht auf eine mögliche Überdosis nach, offiziell bestätigt wurde eine solche jedoch bislang nicht. Der Gerichtsmediziner von Los Angeles County hat die Feststellung der Todesursache und Todesart nach der Obduktion zunächst zurückgestellt, bis die toxikologischen Ergebnisse vorliegen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es den Behörden zufolge derzeit nicht. Die Ermittler prüfen zudem, woher möglicherweise beteiligte Substanzen stammten.

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Getty Images Kaia Gerber bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, März 2026

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Jamie McCarthy / Getty Images Kaia Gerber (r.) mit ihrem Bruder Presley (l.)

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