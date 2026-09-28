Selten: Joachim Llambi zeigt sich an der Seite seiner Frau

Ein seltener Familienauftritt von Joachim Llambi (62): Gemeinsam mit seiner Ehefrau Ilona Llambi hat sich der Let's Dance-Juror jetzt vor der Kamera gezeigt. Zu verdanken ist der ungewöhnliche Schnappschuss ihrer Tochter Helena Llambi, die jetzt ein Familienfoto auf Instagram veröffentlichte. Darauf steht die 20-Jährige lächelnd zwischen ihren Eltern. Der Anlass könnte besonderer kaum sein: Helena hat ihr Studium im Bereich Medien und Kommunikation in Rotterdam erfolgreich abgeschlossen. Für die Feierlichkeiten waren Joachim und Ilona eigens in die niederländische Stadt gereist. Auf den Aufnahmen ist die frischgebackene Absolventin unter anderem in einem cremefarbenen Kleid mit Blütenapplikationen sowie in einem Talar zu sehen. Ihre Eltern ließen es sich nicht nehmen, den wichtigen Meilenstein gemeinsam mit ihr zu feiern. Besonders ins Auge fällt dabei Ilonas Anwesenheit, denn die Ehefrau des "Let's Dance"-Jurors hält sich normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Zu ihrem großen Tag veröffentlichte Helena gleich mehrere Eindrücke und schrieb unter ihrem Post: "Offiziell Abschluss gemacht und umbenannt". Auch ihr Vater ließ es sich nicht nehmen, den Erfolg seiner Tochter zu kommentieren. Gegenüber Bild erklärte der Tanzexperte: "Wir freuen uns natürlich sehr über den Studienabschluss unserer Tochter und sind sehr stolz auf sie." Während Joachim regelmäßig auf den Fernsehbildschirmen zu sehen ist und auch bei öffentlichen Veranstaltungen und auf roten Teppichen auftritt, hält sich seine Ehefrau deutlich stärker im Hintergrund. Gemeinsame Aufnahmen des Paares sind entsprechend selten. Umso mehr fällt das Foto auf, das Helena nun mit ihren Followern teilte.

Dass Joachim und Ilona diesen besonderen Moment nun gemeinsam feiern konnten, war nicht immer selbstverständlich. Im September 2018 trennten sich die beiden nach 13 Ehejahren. Damals wurde der Schritt als "einvernehmlich und freundschaftlich" beschrieben. Danach führte der TV-Juror kurzzeitig eine Beziehung mit der PR-Managerin Rebecca Rosenschon. Später fanden sie jedoch wieder zusammen. Bei Helenas nächstem großen Lebensabschnitt standen die beiden nun erneut gemeinsam an ihrer Seite. Zur Familie gehört neben der gemeinsamen Tochter auch Ilonas erwachsene Tochter Katharina, die sie aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe brachte. Ihren Lebensmittelpunkt hat die Familie laut Bild überwiegend in Prag. Ilona stammt aus Tschechien, was die enge Verbindung zu dem Land erklärt. Joachim wiederum pendelt aus beruflichen Gründen immer wieder nach Deutschland, wo er seit Jahren als Juror bei "Let's Dance" tätig ist.

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Getty Images Joachim Llambi bei der Finalshow der 19. Staffel von "Let's Dance" in Köln, 29. Mai 2026

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Getty Images Joachim und Ilona Llambi im März 2008 in Baden-Baden

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Actionpress/ Gulotta, Francesco Ilona und Joachim Llambi bei den Gala Spa Awards 2018