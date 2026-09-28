Candace Cameron Bure wird nach Frühgeburt zur Großmutter

Große Erleichterung bei Candace Cameron Bure (50) und ihrer Familie: Ihr Sohn Lev Bure und dessen Ehefrau Elliott konnten ihren kleinen Sohn Bond Leo nach einem schwierigen Start ins Leben endlich mit nach Hause nehmen. Wie das Paar am Sonntag auf Instagram bekannt gab, kam der Junge zehn Wochen zu früh und mit einem Gewicht von nur rund 1,36 Kilogramm zur Welt. Nach der Geburt musste Bond Leo deshalb auf der Neugeborenenintensivstation versorgt werden. Fünf Wochen und fünf Tage verbrachten seine Eltern mit ihm im Krankenhaus, bevor schließlich die erlösende Heimkehr anstand. "Nach vielen Tränen, unzähligen Gebeten und gefühlt endlosen Stunden im Krankenhaus haben wir unser Wunderkind fünf Wochen und fünf Tage später endlich nach Hause gebracht!", beschrieb Elliott die vergangenen emotionalen Wochen.

In ihrem Beitrag bedankte sich Elliott auch bei all den Menschen, die die Familie während der vergangenen Wochen unterstützt hatten. "Danke an das gesamte Team aus Pflegekräften und Ärzten, das sich so unglaublich um unser Baby gekümmert hat, und an unsere Gemeinschaft, ohne die wir all das nicht geschafft hätten! Danke, Jesus, für jedes erhörte Gebet! Wir sind unermesslich gesegnet!", schrieb sie auf Instagram. Auch Candace teilte ihre Freude in der Kommentarspalte und bezeichnete ihren Enkel als "Wunderbaby". Besonders liebevolle Worte fand die "Full House"-Darstellerin für die frischgebackenen Eltern: "Unsere Herzen könnten nicht noch mehr von Liebe erfüllt sein. Du und Lev seid die großartigsten Eltern, und wir sind bei jeder Minute dabei. Wir lieben euch alle so unendlich sehr."

Die Schwangerschaft hatten Lev und Elliott Ende Mai mit gemeinsamen Fotos und Ultraschallbildern öffentlich gemacht. Bond Leo ist ihr erstes Kind – und zugleich nicht der einzige Nachwuchs, auf den sich die Familie Bure freuen darf. Auch Candaces Tochter Natasha Bure (28) Perry erwartet mit ihrem Ehemann Bradley Steven Perry ihr erstes Baby. "Die Babyparty hat begonnen! Süße Cousins sind im Anmarsch", kommentierte sie damals die Neuigkeiten ihres Bruders. Candace scherzte angesichts des doppelten Familienzuwachses bereits darüber, künftig auf den Großmutter-Namen "CandyGram" hören zu wollen. Lev und Elliott sind seit Januar 2024 verheiratet. Neben Lev und Natasha haben Candace und ihr Ehemann Valeri Bure (52) noch einen weiteren Sohn namens Maksim.

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Getty Images Candace Cameron Bure, Schauspielerin

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Getty Images Valeri Bure, Lev Bure, Candace Cameron-Bure, Maksim Bure, Natasha Bure 2016 in L.A.

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Getty Images Candace Cameron Bure und Valeri Bure