Krank: Andrea Kiewel verabschiedet sich vom Fernsehgarten

Andrea Kiewel (61) hat sich trotz einer Erkrankung durch das Saisonfinale des ZDF-Fernsehgartens gekämpft. Schon zu Beginn der Liveshow am Sonntag erklärte die Moderatorin, sie sei "sehr, sehr krank". Das war ihr während der Sendung auch deutlich anzumerken: Ihre Stimme klang nasal, immer wieder musste sie auf der Bühne husten. Nicht nur ihre Erkrankung machte Andrea jedoch zu schaffen. Auch die bevorstehende Winterpause stimmte sie traurig. Als sich die Moderatorin nach dem Finale der beliebten Unterhaltungssendung verabschiedete, konnte sie ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten – bei Andrea flossen die Tränen. Damit endete für sie eine Ausgabe, die ihr nicht nur aufgrund des Abschieds, sondern auch wegen ihres angeschlagenen Gesundheitszustands besonders viel abverlangte. Allein musste sie das Saisonfinale allerdings nicht stemmen. Janine Kunze (52), Lutz van der Horst (51) und Vincent Gross (30) standen ihr während der Sendung zur Seite.

Janine, Lutz und Vincent hatten Andrea schon beim "Fernsehgarten"-Quiz unterstützt. Dort erspielte sich die Moderatorin eine zehnminütige Sendestrecke, die sie nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten durfte. Eigentlich hatte sie dafür eine sportliche Herausforderung geplant. Bei einem Apnoetauchversuch wollte Andrea unter Wasser möglichst lange die Luft anhalten. Wegen ihrer Erkrankung konnte sie das Vorhaben beim Saisonfinale jedoch nicht selbst umsetzen. Kurzerhand sprang Sänger Vincent für sie ein und hielt es tatsächlich mehr als zwei Minuten unter Wasser aus. Auch Janine und Lutz sorgten dafür, dass sich die kranke Gastgeberin zwischendurch etwas zurücknehmen konnte.

Andrea führt bereits seit 2009 durch den "ZDF-Fernsehgarten". Dass ihr das Ende einer Saison emotional jedes Mal zusetzt, beschrieb sie in der Sendung mit ihrem gewohnten Humor: "Ich bin ja gar nicht gut mit Abschieden. Ich hasse Abschiede. Ich heule immer schon vorher, dann betrink ich mich, dann heule ich noch mehr. Einfach alles richtig blöd", verkündete sie. Beim diesjährigen Finale kamen zu den ungeliebten Abschiedsmomenten auch noch die gesundheitlichen Beschwerden hinzu. Es war nicht der einzige unangenehme Zwischenfall, den Andrea in den jüngsten Ausgaben ihrer Sendung verkraften musste. Zuletzt war die Moderatorin während des "Fernsehgartens" von einer Biene gestochen worden. Nun brachte sie die turbulente Saison hörbar angeschlagen gemeinsam mit ihren prominenten Unterstützern zu Ende. Mit der regulären Finalausgabe verabschiedete sich der "Fernsehgarten" in die Winterpause.

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Imago Andrea Kiwi Kiewel bei der ZDF-Show Fernsehgarten in Mainz, Juni 2026

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten, Mai 2026

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Imago Andrea Kiwi Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 10.05.2026