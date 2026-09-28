Weltrekord als Ziel: Kai Pflaume läuft Marathon in ARD-Show

Kai Pflaume (59) hat sich für den Start der 13. Staffel von Wer weiß denn sowas? eine außergewöhnliche Herausforderung vorgenommen. Der Moderator will am 2. November 2026 ab 18 Uhr live im Ersten einen vollständigen Marathon über 42,195 Kilometer absolvieren – und gleichzeitig die beliebte Quizshow präsentieren. Während Kai also Kilometer um Kilometer sammelt, führt er ganz normal durch die Quizrunden und begrüßt die prominenten Gäste sowie die beiden Teamkapitäne Bernhard Hoëcker (56) und Wotan Wilke Möhring (59). Das Ziel des 59-Jährigen ist dabei klar definiert: Er möchte sich den Weltrekord für die längste Strecke sichern, die jemals während einer Showmoderation gelaufen wurde. Ob ihm dieses Vorhaben gelingt, entscheidet sich somit direkt zum Auftakt der neuen Folgen.

Für den ungewöhnlichen Staffelauftakt räumt das Erste sein Abendprogramm um und zeigt ab 18 Uhr gleich zwei Ausgaben von "Wer weiß denn sowas?" hintereinander. Das sonst um 18:50 Uhr ausgestrahlte "Großstadtrevier" entfällt an diesem Abend. Wenn die Übertragung im Fernsehen um 19:50 Uhr endet, ist Kais sportlicher Einsatz allerdings noch nicht automatisch vorbei. "Um 19:50 Uhr geht es dann nonstop mit weiteren Live-Quizrunden in der ARD Mediathek weiter, so lange, bis Kai seinen Lauf beendet und den Weltrekord aufgestellt hat", heißt es im ARD-Programmablaufplan. Der Quiz- und Laufmarathon wird also im Stream fortgesetzt, bis die volle Distanz geschafft ist. Damit am Ende alles seine Richtigkeit hat, ist eine Vertreterin von Guinness World Records vor Ort. Sie überwacht die Bedingungen und soll den möglichen Rekord offiziell zertifizieren.

Sportlich ist der Moderator für das Vorhaben bestens gerüstet. Erst im April 2026 stellte er beim London Marathon seine persönliche Bestzeit auf und legte die 42,195 Kilometer in etwas mehr als drei Stunden zurück. Unterstützung bekam er dabei von der Marathonläuferin und Ärztin Katja Fischer sowie dem früheren Leichtathletik-Leistungssportler Felix Plinke – beiden dankte er im Anschluss öffentlich. Auf Instagram schrieb er stolz: "Das große Ziel London Marathon ist geschafft und am Ende steht da mit 3:18:32 Stunden eine neue Bestzeit, die ich so nicht für möglich gehalten hätte." Die lange Vorbereitung habe sich für ihn ausgezahlt: "Es ist ein super Gefühl, wenn man nach dem ganzen intensiven Training über Wochen und Monate die erhoffte Leistung auch auf die Straße bringen konnte", erklärte Kai. Im November wartet nun zusätzlich zum Marathon die durchgehende Moderation einer Liveshow auf ihn.

Anzeige Anzeige

ARD / MORRIS MAC MATZEN Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Wotan Wilke Möhring bei "Wer weiß denn sowas?"

Anzeige Anzeige

NDR/Matzen/ARD/UFA SHOW&FACTUAL Kai Pflaume und Elton beim "Wer weiß denn sowas?"-Abschied

Anzeige Anzeige

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume, April 2026