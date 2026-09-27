Kyle MacLachlan bereut das Ende seiner Liebe zu Laura Dern

Kyle MacLachlan (67) blickt kurz vor dem Erscheinen seiner Memoiren "Fictional Selves" auf ein Kapitel seines Lebens zurück, das ihn bis heute beschäftigt: das Ende seiner Liebe zu Laura Dern (59). Gegenüber People spricht der Schauspieler erstmals ausführlich über die Trennung – und nimmt die Schuld dafür auf sich. Während Dreharbeiten verliebte er sich damals in seine "Twin Peaks"-Kollegin Lara Flynn Boyle (56), während er noch mit Laura zusammen war. "Wir schlitterten in diese Beziehung hinein, und das zerstörte einfach die Beziehung mit Laura", erinnert er sich.

Kennengelernt hatten sich Kyle und Laura am Set von David Lynchs (†78) Film "Blue Velvet", in dem sie ein Liebespaar spielten. Von 1985 bis 1989 waren die beiden ein Paar und sollen zeitweise sogar verlobt gewesen sein. An die Anfangszeit denkt der Desperate Housewives-Star gern zurück. "Sie hatte eine gewisse Anziehungskraft, und sie ist wunderschön", schwärmt er im Interview. Bei den späteren Dreharbeiten mit Lara habe er seiner Kollegin unbedingt die besonderen Orte der Region zeigen wollen – und dabei sei mehr entstanden.

Über sein eigenes Verhalten sagt Kyle heute: "Nicht mein bester Moment. Ich bin damit nicht gut umgegangen, insbesondere Laura gegenüber." Vier Jahre hatte die Partnerschaft zu diesem Zeitpunkt gehalten. Rückblickend beschreibt er Lara als kantige, toughe Frau aus Chicago und als komplettes Gegenteil der Partnerinnen, die er zuvor an seiner Seite hatte. Nach dem Aus mit Laura hielt die neue Romanze allerdings auch nicht ewig: 1992, nach rund drei Jahren, trennten sich Kyle und Lara wieder.

Inzwischen liegt die schmerzhafte Vergangenheit hinter den Hollywoodstars. "Gott sei Dank sind wir mit der Zeit geheilt", betont Kyle gegenüber People. Über seine Ex-Partnerin Laura findet er bis heute ausschließlich warme Worte: "Sie hat den besten Sinn für Humor. Sie ist klug, wunderschön, empathisch." Jahrzehnte nach "Blue Velvet" trafen sich die beiden auch beruflich wieder – Laura wirkte 2017 an der Neuauflage von "Twin Peaks" mit und stand damit erneut gemeinsam mit Kyle vor der Kamera.

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Getty Images Laura Dern und Kyle MacLachlan bei der Premiere von Showtimes "Twin Peaks" in Los Angeles im Mai 2017

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Getty Images Laura Dern bei den BAFTA Awards 2020

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Getty Images Lara Flynn Boyle im Oktober 2008

Getty Images Kyle MacLachlan bei den GQ Awards in Berlin, November 2024

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