Prinzessin Kate hält sich im Bruderstreit bewusst zurück

Prinzessin Kate (44) mischt sich in die Fehde zwischen ihrem Mann Prinz William (44) und dessen Bruder Prinz Harry (42) offenbar ganz bewusst nicht ein. Immer wieder wurde die künftige Königin in den vergangenen Jahren als mögliche Vermittlerin ins Spiel gebracht – doch der Royalexperte Omid Scobie widerspricht dieser Interpretation deutlich. In der Dokumentation "Harry & Meghan: The Return of the Prince" erklärt er: "Es ist immer wieder die Rede davon, dass Kate möglicherweise die Friedensstifterin sein könnte, diejenige, die die beiden Brüder wieder zusammenbringen könnte." Seine eigene Erfahrung zeichne allerdings ein ganz anderes Bild.

Omid führt weiter aus: "Wenn ich in all den Jahren, in denen ich über sie berichtet habe, etwas gelernt habe, dann, dass Kate sehr wenig mit dieser Beziehung zwischen den Brüdern zu tun hat." Wie das Paar hinter den Kulissen mit der Rückkehr der Sussexes umgeht, ordnete die People-Royalredakteurin Erin Hill in derselben Dokumentation ein. William und Kate hätten sich demnach für eine klassisch royale Strategie entschieden: "Ruhe bewahren, weitermachen, die Arbeit erledigen." Harry stünde für den Prinzen von Wales und seine Frau derzeit schlicht nicht ganz oben auf der Liste.

Als angespannt gilt das Verhältnis der beiden Brüder vor allem seit dem Rückzug von Harry aus den royalen Pflichten. Harry lebt seit seiner Rückkehr am 26. August 2026 wieder mit Herzogin Meghan (45) und den gemeinsamen Kindern in Großbritannien, die Familie soll in den Cotswolds wohnen. Wann die Brüder zuletzt miteinander sprachen, ist nicht bekannt. Während der Konflikt zwischen Harry und William also offenbar weiterbesteht, sieht es an anderer Stelle in der Familie freundlicher aus: Das Verhältnis zwischen Harry und seinem Vater König Charles III. (77) soll sich zuletzt entspannt haben und wieder herzlicher geworden sein.

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