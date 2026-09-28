Skeet Ulrich nennt Matthew Lillard seinen "besten Menschen"

Fast 30 Jahre nach ihrem gemeinsamen Scream-Auftritt gerät Skeet Ulrich (56) geradezu ins Schwärmen, wenn er über Matthew Lillard (56) spricht. Im exklusiven Gespräch mit OK! erinnerte sich der Schauspieler, der 1996 den Killer Billy Loomis verkörperte, an seinen damaligen Co-Star und langjährigen Freund. Lillard spielte in dem Horrorfilm Stu Macher, und aus der gemeinsamen Arbeit entwickelte sich eine Freundschaft, die bis heute Bestand hat. "Ich liebe diesen Mann. Ich meine, ich bin in ihn verliebt", sagte Skeet gegenüber dem Magazin. Und auch mit dem nächsten Kompliment hielt er sich nicht zurück: "Er ist buchstäblich der beste Mensch, den ich kenne." Skeet beschrieb Matthew außerdem als intelligent, witzig und großzügig und betonte, wie viel er von seinem Freund gelernt habe.

Vor allem Matthews Art und sein echtes Interesse an anderen Menschen schätzt Skeet an seinem langjährigen Freund. "Er ist so klug, lustig und schlagfertig. Er ist einfach ein so großzügiger Mensch", schwärmte der Riverdale-Star im Gespräch mit OK!. "Er interessiert sich für dich, und ich habe viel von ihm gelernt. Es ist großartig, ihn als Freund zu haben." Auch abseits ihrer Freundschaft gibt es für Skeet derzeit einen besonderen Grund zur Freude: Nachdem er in "Scream 5" und "Scream 6" noch einmal als Billy Loomis zu sehen war, kehrte mit Matthew nun auch sein ehemaliger Co-Star zum Franchise zurück. Skeet zeigte sich von "Scream 7" nach eigener Aussage angetan und hob besonders hervor, wie schön es für ihn gewesen sei, seinen Freund wieder am Set zu haben.

Dass aus dem Slasher von Regisseur Wes Craven (†76) einmal eine derart langlebige Filmreihe entstehen würde, ahnte Skeet damals offenbar nicht. Nach den ersten Aufnahmen zeigte sich Dimension Films, das Genre-Label von Miramax, zunächst skeptisch und stellte die Eröffnungsszene infrage. Erst eine von Wes und Editor Patrick Lussier zusammengestellte Fassung der Eröffnungsszene mit Drew Barrymore (51) konnte die Verantwortlichen schließlich überzeugen. Rund 30 Jahre später ist die Begeisterung für "Scream" weiterhin groß, was Skeet nach eigenen Worten überwältigt. Besonders freue ihn, dass die Filme Menschen immer wieder miteinander verbinden. Auch seine Begegnungen mit den Fans seien für ihn durchweg positiv: Die Anhänger des Horrorgenres erlebe er als ausgesprochen lieb und freundlich.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Skeet Ulrich und Matthew Lillard

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Getty Images Skeet Ulrich, Schauspieler

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Getty Images Schauspieler Matthew Lillard im November 2021