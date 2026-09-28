"Drawn Together"-Fortsetzung: Erster Teaser veröffentlicht

Fans von "Drawn Together" bekommen nun einen ersten konkreten Einblick in die Fortsetzung! Prime Video hat einen Clip zu "Drawn Apart" veröffentlicht, in dem erneut Ester Expósito (26) als Marfil und Hugo Diego García als Sebastián zu sehen sind. Auch hinter der Kamera gibt es ein bekanntes Gesicht: Wie bereits beim Vorgänger führt Óscar Pedraza Regie. Die Dreharbeiten sind inzwischen vollständig abgeschlossen. Einen konkreten Starttermin hat der Streamingdienst bislang allerdings noch nicht genannt. Bestsellerautorin Mercedes Ron (33) durfte den fertigen Film laut Forbes bereits sehen und hofft demnach auf eine Veröffentlichung im Jahr 2027. Inhaltlich setzt der zweite Teil direkt am Cliffhanger des ersten Films an. Die Fortsetzung soll dabei deutlich düsterer, extremer und actionreicher werden.

Vorsicht, Spoiler zum ersten Teil: Am Ende von "Drawn Together" wird Marfil entführt. Gleichzeitig stellt sich heraus, dass Sebastián nicht bloß ihr Bodyguard ist, sondern als verdeckter FBI-Agent ermittelt und ursprünglich Marfils kriminellen Vater im Visier hatte. In "Drawn Apart" befindet sich die junge Frau in der Gewalt des Gangsters Marcus Kozel und wird auf dessen Anwesen festgehalten. Sebastián setzt alles daran, sie aufzuspüren und zu befreien, während Marfil selbst herausfinden muss, wem sie in ihrer bedrohlichen Lage noch vertrauen kann. Die Liebesgeschichte von Marfil und Sebastián bleibt zwar ein wichtiger Bestandteil, rückt angesichts der gefährlichen Ereignisse diesmal jedoch stärker in den Hintergrund, wie Moviejones berichtet.

"Drawn Together" startete am 9. September bei Prime Video und brachte damit den BookTok-Erfolg von Mercedes Ron auf den Bildschirm. Die New-Adult-Adaption mit dem Élite-Star in der Hauptrolle eroberte bereits einen Tag nach dem Start die Spitze der Prime-Video-Filmcharts. Beide Teile basieren auf Mercedes' "Enfrentados"-Dilogie: Während der erste Film den Roman "Marfil" adaptiert, setzt "Drawn Apart" die Geschichte des zweiten Buches um. Trotz des stärkeren Thrillerfokus bleibt die Beziehung zwischen Marfil und Sebastián das emotionale Zentrum der Fortsetzung.

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Drawn Together, Amazon Studios/ MGM Ester Expósito und Hugo Diego García im Film "Drawn Together"

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Getty Images Ester Expósito, Schauspielerin

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Getty Images Mercedes Ron beim "Escape with Prime" Luncheon im Crosby Hotel in New York City, 11. Juni 2025