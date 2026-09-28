Sharon Stones Freunde suchen nach Zölibat-Geständnis Dates

Sharon Stones (68) Freunde wollen ihrem Liebesleben offenbar neuen Schwung verleihen: Nachdem die Schauspielerin öffentlich gemacht hat, dass sie seit geraumer Zeit zölibatär lebt und einen Lebensgefährten sucht, schreiten ihre Freunde nun selbst zur Tat. Wie ein Insider gegenüber OK! berichtet, werden im Bekanntenkreis bereits fleißig Namen möglicher Kandidaten ausgetauscht. Auch erste Gespräche über Sharons persönliche Vorstellungen sollen schon geführt worden sein – damit am Ende auch wirklich der Richtige auf der Liste landet. Die Hollywood-Ikone selbst nimmt die gut gemeinte Aktion offenbar mit Humor. "Aber Sharon findet die ganze Verkupplungsaktion ziemlich amüsant", verriet der Insider dem Magazin.

Dabei geht es aber nicht um einen unverbindlichen Flirt, sondern um einen Mann, der zu Sharons klaren Ansprüchen passt. "Sie will jemanden, der intelligent, interessant und selbstbewusst genug ist, ihr auf Augenhöhe zu begegnen", verriet der Insider gegenüber OK!. Ein weiterer Eingeweihter stellte klar, dass die Schauspielerin lieber allein bleibe, als ihre Zeit mit dem falschen Partner zu verbringen. Für eine neue Liebe sei sie aber durchaus offen, weshalb ihre Freunde sie gerne mit einem besonderen Menschen zusammenbringen würden.

Sharon selbst hatte im Podcast "Mayim Bialik's Breakdown" erzählt, dass sie zwar eine gute Partnerin sei, aber schon lange keine Beziehung mehr geführt habe. Nach guten wie schlechten Erfahrungen befinde sie sich derzeit in einer Phase ganz ohne Liebesglück. Was sie heute sucht, formulierte sie unmissverständlich: "Jemanden, der mein Lebensgefährte ist, nicht nur jemanden, mit dem ich Sex habe."

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