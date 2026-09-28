Dann startet Ralf Dümmels neue Show "Die Millionenidee"

Ralf Dümmel (59) bekommt seine eigene Show: Am Sonntag, dem 8. November 2026, startet um 18:15 Uhr "Die Millionenidee – mit Ralf Dümmel" in SAT.1 und auf Joyn. Gemeinsam mit seinem Team sucht der Unternehmer darin nach Ideen, aus denen erfolgreiche Produkte entstehen könnten. Das Interesse war groß: Insgesamt 6.598 Bewerbungen aus ganz Deutschland gingen für das neue Format ein, so Joyn. Fertige Prototypen waren dafür nicht nötig – auch Einfälle, die bislang lediglich im Kopf existierten oder auf einem Notizzettel festgehalten waren, konnten eingereicht werden. In der Sendung sollen die ausgewählten Konzepte dann Schritt für Schritt zu marktreifen Produkten weiterentwickelt werden. Für die Gewinner geht es anschließend direkt in den Handel: Ihre Artikel sollen jeweils am darauffolgenden Montag deutschlandweit bei Lidl in den Regalen stehen.

Die Zuschauer können dabei den gesamten Weg vom ersten Einfall bis zum fertigen Produkt verfolgen: Die ausgewählten Ideen werden ausgearbeitet, in der Praxis getestet und schließlich für den Verkauf vorbereitet. Das finanzielle Risiko übernimmt Ralf als Investor komplett, während der Gewinn nach Abzug aller Kosten zur Hälfte mit den jeweiligen Gewinnern geteilt wird. Für den Unternehmer waren die Dreharbeiten entsprechend emotional. "Menschen kommen mit einer Idee zu uns, manchmal nur auf einem Zettel oder im Kopf, und am Ende halten sie ihr eigenes Produkt in den Händen", erklärte er gegenüber SAT.1. Besonders der direkte Sprung in den Handel mache das Format für ihn aus: "Sonntags in SAT.1 mitfiebern, montags bei Lidl entdecken und kaufen – genau das macht 'Die Millionenidee' für mich so besonders." Senderchef Marc Rasmus verspricht zudem große Träume, persönliche Entwicklungen und viele Emotionen.

Von Die Höhle der Löwen, wo Ralf seit Jahren als Investor bekannt ist, unterscheidet sich das neue Format vor allem durch den Zeitpunkt, an dem die Kandidaten einsteigen. Statt bereits ausgearbeitete Produkte zu präsentieren, können sie mit einer Idee antreten, die noch ganz am Anfang steht. Die Tausenden Bewerbungen wurden in der Firmenzentrale des Unternehmers in Stapelfeld bei Hamburg gesichtet, und anschließend wurde ausgewählt, welche Einfälle weiterverfolgt werden. Für Ralf liegt genau darin der besondere Reiz der Show: Er kann die Teilnehmer von der ersten Idee an begleiten und miterleben, wie daraus nach und nach ein Produkt für den Handel entsteht. Wie sehr ihn dieser Prozess begeistert, brachte er gegenüber SAT.1 knapp auf den Punkt: "Ich habe Gänsehaut!"

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Joyn/Marc Rehbeck Ralf Dümmel bei "Die Millionenidee"

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IMAGO / STAR-MEDIA Ralf Dümmel, Unternehmer

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Getty Images "Die Höhle der Löwen"-Investoren Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl