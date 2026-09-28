Herzogin Meghans emotionale Abschiedsworte vor Royal-Rückzug

Herzogin Meghan (45) nahm 2020 im Buckingham-Palast mit emotionalen Worten Abschied von ihrem Team. Wie die Biografie "Finding Freedom" von Omid Scobie und Carolyn Durand schildert, fand das Lebewohl im Anschluss an ihren letzten Solo-Termin als arbeitende Royal statt. In ihrer damaligen Funktion als Schirmherrin der Association of Commonwealth Universities hatte die Herzogin dort Stipendiaten aus verschiedenen Ländern des Commonwealth getroffen. Danach kamen mehrere langjährige Mitarbeiter und enge Vertraute zusammen, um sich von ihr zu verabschieden. Einer von ihnen erinnerte sich in dem Buch an eine letzte Umarmung – und an Meghans Worte: "Es hätte nicht so kommen müssen."

Noch am selben Tag stand für Meghan und Harry der letzte offizielle gemeinsame Auftritt als arbeitende Royals an. Beim Commonwealth-Day-Gottesdienst in der Westminster Abbey trafen die beiden unter anderem auf König Charles (77) und Königin Camilla (79) sowie auf Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44), die damals allerdings allesamt noch andere Titel trugen. Beobachter wollen damals eine spürbar angespannte Stimmung innerhalb der Royal Family registriert haben. Vor allem Harry soll bedrückt gewirkt und seinen Bruder William kaum begrüßt haben. Royal-Autor Robert Lacey (82) beschrieb die Gesichtszüge des Prinzen in seinem Buch "Battle of Brothers" als "ziemlich angespannt und ohne Lächeln". Sein schnelles Blinzeln habe laut einem Beobachter sogar darauf hingedeutet, "dass er möglicherweise mit den Tränen kämpfte". Seine Frau Meghan präsentierte sich während der Zeremonie nach außen hin ganz anders – sie zeigte ein strahlendes Lächeln.

Für die Mitarbeiter endete mit dem Royal-Rückzug eine gemeinsame Geschichte, die ursprünglich ganz anders verlaufen sollte. Scobie und Durand beschreiben die Stimmung im Team in "Finding Freedom" so: "Mitarbeiter, die vom ersten Tag an bei dem Paar gewesen waren, trauerten um das Ende dessen, was eine glückliche Geschichte hätte werden sollen: Zwei Menschen verlieben sich, heiraten, bekommen ein Baby, dienen der Queen, Ende. Stattdessen verließen sie das Land." Später reisten Meghan und Harry aus Großbritannien ab und kehrten nach Kanada zurück. Nur wenige Monate später ließ sich die Familie für mehrere Jahre in Kalifornien nieder, bevor sie zuletzt nach Großbritannien zurückkehrte.

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney

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Imago Herzogin Meghan bei einer Gala in New York

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan beim NBA All Star 2026 in Los Angeles