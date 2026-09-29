"Ghosts"-Star Rose McIver bekommt heimlich ihr zweites Baby

Rose McIver (37) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die bislang geheim gehaltene Geburt machte der "Ghosts"-Star am Freitag, dem 25. September, auf Instagram öffentlich. Dort teilte die Schauspielerin einen niedlichen Schnappschuss: Darauf hält sie die winzige Hand ihres neugeborenen Babys. Weitere Einzelheiten behielt sie jedoch für sich. Weder den Namen noch das Geschlecht oder das genaue Geburtsdatum ihres Kindes gab die Serien-Darstellerin preis.

Neben der süßen Babyneuigkeit hatte die 37-Jährige noch eine Erklärung für ihre Fans. Denn ihre Babypause wirkt sich auch auf die neue Staffel ihrer Serie aus. Ihre Figur Samantha Arondekar wird zum Auftakt zunächst nicht zu sehen sein. "Aufmerksame Zuschauer werden bemerken, dass Sam zu Beginn dieser Staffel von 'Ghosts' ein wenig fehlt – ich war ein kleines bisschen beschäftigt, werde aber bald wieder zu allen stoßen", schrieb sie zu dem Babyfoto. Auch an die Zuschauer richtete die frischgebackene Zweifachmama einige persönliche Worte: "Ein riesiges Dankeschön an alle für eure Geduld. Ich liebe meine beiden Jobs und fühle mich wirklich glücklich, in beiden unterstützt zu werden."

Rose ist seit Anfang 2023 mit dem Künstler George Byrne verheiratet. Ihr erster gemeinsamer Nachwuchs kam im Sommer 2024 zur Welt. Auch dessen Namen hält das Paar bis heute aus der Öffentlichkeit heraus. Ihre erste Schwangerschaft hatte Rose bei den Golden Globes 2024 bekannt gemacht, als sie als Laudatorin in einem hellrosa Kleid ihren Babybauch präsentierte. Bereits elf Wochen nach der Geburt stand Rose für die vierte Staffel von "Ghosts" wieder vor der Kamera. Im Gespräch mit The Daily Beast beschrieb sie dieses schnelle Comeback als Herausforderung: "Es war früh. Es ist mein erstes Kind, also lerne ich eine Menge. Aber alle waren großartig und unglaublich unterstützend und wundervoll." Nun legt die Schauspielerin erneut eine Babypause ein, bevor sie wieder als Samantha zu sehen sein wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rose McIver bei den 31st Annual Critics Choice Awards in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Instagram / rosemciver Rose McIver hält die Hand ihres Babys

Anzeige Anzeige

Getty Images Rose McIver beim "Ghosts"-Panel auf der New York Comic Con 2024 im Javits Center