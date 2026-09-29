Sober House nahm Presley Gerber trotz Rauschzustands auf

Rund um die letzten Stunden von Presley Gerber (†27) werden weitere Details bekannt. Wie TMZ berichtet, soll das Model am Abend des 19. September 2026 in der Einrichtung für betreutes Wohnen Resolutions Living aufgenommen worden sein, obwohl die Mitarbeiter zuvor über seinen Rauschzustand informiert worden seien. Demnach habe ein Mitglied von Presleys Betreuungsteam bereits am Nachmittag dort angerufen und gefragt, ob er trotz seines Zustands aufgenommen werden könne. Die Einrichtung habe dem zugestimmt. Kurz nach 18 Uhr soll der Sohn von Cindy Crawford (60) und Rande Gerber (64) schließlich unter dem Einfluss einer bislang unbekannten Substanz dort eingetroffen sein. Nur wenige Stunden später, am 20. September, starb Presley in der Einrichtung. Dass die Verantwortlichen offenbar über seinen Zustand Bescheid wussten, wirft nun neue Fragen zum Umgang mit ihm in den letzten Stunden vor seinem Tod auf.

Nach seiner Ankunft soll sich Presley auffällig verhalten und beunruhigende Aussagen darüber gemacht haben, warum er high geworden sei. Welche Substanz er konsumiert hatte, ist bislang nicht bekannt. Nick Mathews, Betreiber eines Behandlungszentrums, erklärte gegenüber TMZ allgemein: "Als unumstößliche Regel sollte eine nicht lizenzierte Einrichtung für betreutes nüchternes Wohnen, die nicht für die Entgiftung eines Patienten ausgestattet ist, keinen Klienten aufnehmen, der aktuell Drogen konsumiert." Resolutions Living habe auf die Vorwürfe bislang nicht reagiert. Auch Presleys offizielle Todesursache steht noch aus. Die Behörden vermuten eine Überdosis, bestätigt ist dies jedoch nicht. Frühere Berichte über eine mögliche Ketamin-Behandlung belegen ebenfalls keinen Zusammenhang mit seinem Tod oder seinem Zustand bei der Aufnahme.

Kurz vor Presleys Tod sollen seine Eltern Cindy und Rande sowie seine jüngere Schwester Kaia Gerber (25) noch mit ihm über eine erneute Behandlung gesprochen haben. Von der konkreten Unterbringung bei Resolutions Living hätten sie laut TMZ allerdings nichts gewusst. Ein Freund und der persönliche Coach des Models sollen ihn am 19. September in die Einrichtung in Santa Monica gebracht haben, während sein Team den Aufenthalt organisiert habe. Nach Angaben des Portals hätte die Familie einer Unterbringung in genau diesem Zentrum nicht zugestimmt. Der überraschende Tod des 27-Jährigen soll Cindy, Rande und Kaia schwer getroffen haben.

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Getty Images Presley Walker Gerber, Januar 2026

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Getty Images Presley Gerber, Model

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