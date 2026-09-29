Yeliz Koc wütend auf Jimi: Er lässt kranke Snow allein

Yeliz Koc (32) ist richtig sauer auf ihren Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (34). Während der Schauspieler in Dubai weilt, kümmert sich die Reality-TV-Bekanntheit in Deutschland um die gemeinsame kranke Tochter Snow. Gleichzeitig stehen in ihrem neuen Haus Renovierungsarbeiten an. Eigentlich hatte Jimi angekündigt, nach Deutschland zu fliegen und Yeliz dort zu unterstützen. Doch dazu kam es zunächst nicht: Er verpasste seinen Flug. Wie Yeliz in der Sendung "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" erzählt, erfuhr sie davon frühmorgens per Nachricht – danach herrschte offenbar stundenlang Funkstille. "Dann hat er mir um 6:00 Uhr geschrieben, er hat seinen Flug verpasst und er meldet sich gleich. Ja, und er hat sich bis jetzt nicht gemeldet", schildert sie. Ihr Urteil fällt anschließend deutlich aus: "Es gibt ja Väter, die sind Väter, die haben auch Bock. Und es gibt Väter, die haben keinen Bock. Ich glaube, Jimi ist einer, der hat keinen Bock."

Besonders schwer wiegt für Yeliz eine Nacht, in der es Snow so schlecht ging, dass der Notdienst anrücken musste. Das kleine Mädchen musste sich übergeben – und fragte unmittelbar danach nach seinem Papa. "Der Notdienst war nachts da. Sie hat sich übergeben, hat nach ihm gefragt direkt danach. Also war am Brechen und hat gefragt: Wo ist mein Papa?", erzählt die Influencerin in der RTL-Sendung. Jimi selbst erklärt die Unstimmigkeiten mit den unterschiedlichen Lebenswelten der beiden Ex-Partner. "Yeliz und ich, wir haben ein komplett anderes Leben. Deswegen versteht sie auch manche Sachen nicht, die ich beruflich mache oder warum ich da und da hin muss", sagt der Schauspieler. Wie es zwischen den beiden weitergeht und ob Jimi doch noch zur Unterstützung anreist, ist in der Sendung auf Sky und RTL+ zu sehen.

Trotz aller Enttäuschung und deutlicher Worte ist Yeliz ihrem Ex gegenüber aber nicht ausschließlich wütend. Im Gegenteil: Sie gibt offen zu, dass sie Jimi immer wieder in Schutz nimmt – und sich darüber selbst ein bisschen ärgert. "Er tut mir ja auch immer wieder leid. Ich hasse das ja an mir, dass ich immer so Mitleid habe und denke: Oh ja, der Arme. Vielleicht ist er echt in Not", räumt sie in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" ein. Damit zeigt die angespannte Lage vor allem das Dilemma der einstigen Partner: Auf der einen Seite steht Yeliz, die sich mit der kranken Snow und den Arbeiten am Haus alleingelassen fühlt. Auf der anderen Seite steht ihr Ex, der seine beruflichen Verpflichtungen im Ausland betont – und für den sie trotz aller Enttäuschung weiterhin Verständnis sucht.

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Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc beim Fotocall zum Start von Staffel 2 von "Yeliz & Jimi – We are Family?" in Unterföhring