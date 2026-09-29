Angelina Jolies Tochter Zahara legt Brad Pitts Nachnamen ab

Angelina Jolies (51) und Brad Pitts (62) Tochter Zahara (21) hat den Nachnamen ihres Vaters nun auch offiziell abgelegt. Ein Richter am Superior Court in Los Angeles genehmigte ihren Antrag am Montag, dem 28. September 2026. Damit heißt die 21-Jährige rechtlich nicht mehr Zahara Marley Jolie-Pitt, sondern Zahara Marley Jolie. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die Page Six vorliegen, gab es bei der Anhörung im Stanley Mosk Courthouse keine Einwände gegen den Namenswechsel. Zahara selbst musste dafür offenbar nicht vor Gericht erscheinen, ihr Anwalt Peter Kenneth Levine nahm dem Bericht zufolge per Videoschalte an dem Termin teil. Bereits seit einigen Monaten hatte Zahara bei öffentlichen Auftritten auf den Nachnamen ihres Vaters verzichtet. Bislang war diese verkürzte Namensform jedoch nicht amtlich bestätigt – mit dem Gerichtsbeschluss ist die Änderung nun rechtskräftig.

Richterin Virginia Keeny unterzeichnete den Beschluss und machte die Namensänderung damit offiziell. "Da keine Einwände vorliegen, wird dem Antrag auf Namensänderung stattgegeben", heißt es in dem Gerichtsdokument. Zuvor hatte Zahara den geplanten Schritt wie vorgeschrieben öffentlich bekannt gemacht: Am 16., 23. und 30. Juni sowie am 7. Juli erschienen entsprechende Mitteilungen im Los Angeles Daily Journal, sodass mögliche Einwände noch vor der Anhörung schriftlich eingereicht werden konnten. Den Unterlagen zufolge machte davon jedoch niemand Gebrauch. Weshalb Zahara den Nachnamen Pitt auch rechtlich ablegen wollte, bleibt offen. Fest steht damit lediglich, dass sie künftig auch in amtlichen Unterlagen als Zahara Marley Jolie geführt wird.

Dass Zahara ihren Namen auch rechtlich ändern lassen wollte, war bereits drei Monate vor der Genehmigung bekannt geworden, als sie den entsprechenden Antrag beim Superior Court in Los Angeles einreichte. In der Öffentlichkeit verzichtete sie allerdings schon deutlich länger auf Pitt: Bei ihrem Abschluss am Spelman College im Mai 2026 wurde sie als Zahara Marley Jolie aufgerufen, und bereits bei ihrer Aufnahme in die Studentinnenverbindung Alpha Kappa Alpha im November 2023 hatte sie sich ohne den Nachnamen ihres Vaters vorgestellt. Damit ist sie unter den Kindern von Angelina und Brad kein Einzelfall. Laut Page Six ließen auch Maddox (25) und Shiloh (20) Pitt offiziell aus ihren Namen entfernen, während Vivienne und Knox den Nachnamen bei öffentlichen beziehungsweise schulischen Anlässen ebenfalls nicht mehr verwendet haben sollen. Bei Zahara ist dieser Schritt nun auch rechtlich vollzogen.

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Getty Images Zahara Marley Jolie-Pitt

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Getty Images Maddox, Vivienne, Angelina Jolie, Zahara, Shiloh im Oktober 2021

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Imago Brad Pitt, Filmstar