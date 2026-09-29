Neue Betrugsermittlungen gegen Jimi Blue Ochsenknecht

Jimi Blue Ochsenknecht (34) sieht sich offenbar mit einem weiteren juristischen Vorgang konfrontiert: Gegen den Schauspieler soll wegen eines im Jahr 2024 angezeigten Betrugs ermittelt werden. Mit dem Fall befassen sich laut Bild die Kripo in Köln sowie die dortige Staatsanwaltschaft. Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer bestätigte gegenüber dem Blatt: "Die Staatsanwaltschaft Köln hat von der Staatsanwaltschaft Hannover im September 2025 ein Verfahren wegen eines angezeigten Betrugs aus dem Jahr 2024 übernommen. Die Ermittlungen in dem Verfahren dauern noch an." Jimi selbst zeigte sich auf Nachfrage der Zeitung überrascht und sagte knapp: "Davon weiß ich nichts." Sein aktueller Anwalt Lukas Staffler erklärte gegenüber Promiflash: "Uns ist nur das Verfahren in Österreich bekannt, dessen Hauptverhandlungstermin am 01.10.2026 stattfinden wird. Ein weiteres Verfahren ist uns nicht bekannt."

Bei dem vom Anwalt benannten Verfahren handelt es sich um das Strafverfahren in Tirol, das nun weitergeht: Dort steht eine jahrelang offene Rechnung des Kirchberger Hotels Sonne über 13.827,35 Euro im Mittelpunkt. Die Summe soll bei einer Geburtstagsfeier von Jimi entstanden sein. Eigentlich sollte er dazu erneut vor dem Landesgericht Innsbruck erscheinen – nach Informationen von Bild will er den Termin allerdings nicht wahrnehmen. Sein Verteidiger erklärte dazu, sein Mandant habe bereits ausgesagt sowie Stellung bezogen: "Insofern hätte es keinen Mehrwert, wenn er erscheinen würde." Ursprünglich hätte die Sache mit einer Geldbuße von 18.000 Euro erledigt werden sollen. Obwohl der Betrag fristgerecht überwiesen wurde, legte die Staatsanwaltschaft Beschwerde ein. Das Oberlandesgericht Innsbruck ordnete daraufhin die Fortsetzung des Verfahrens an – laut den vorliegenden Informationen spielte dabei unter anderem eine Rolle, dass Jimi den Betrugsvorwurf nicht gestanden und weder auf Mahnungen noch auf Schreiben der Justiz reagiert haben soll.

Der Streit um die Hotelrechnung hatte für den Schauspieler bereits erhebliche Konsequenzen. Ende Juni 2025 war er am Hamburger Flughafen festgenommen worden und saß anschließend 23 Tage in Haft. Seine Ex-Freundin Yeliz Koc (32), mit der er gemeinsam Tochter Snow (4) hat, beglich danach die offenen Schulden bei dem Hotel. In einer Stellungnahme, die sein Anwalt Lukas Staffler einreichte und die Bild vorliegt, räumte Jimi Fehler ein, wies einen Betrugsvorsatz jedoch zurück: "Ich übernehme Verantwortung dafür, dass im Nachgang offensichtlich einiges schiefgegangen ist, und bedauere das auch. Gleichzeitig bin ich aber jedenfalls nicht mit einem Betrugsvorsatz in die Sache hineingegangen. Mir ist es ganz wichtig, klarzustellen, dass ich kein Betrüger bin und ich mich auch nicht wie jemand verhalten wollte, der Kosten verursacht, obwohl er weiß, dass er sie nicht bezahlen kann." Mit seiner Erklärung weist er einen Betrugsvorsatz zurück und betont, dass er im Tiroler Verfahren einen Freispruch anstrebt.

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht beim Fotocall zum Start der 2. Staffel von "Yeliz & Jimi – We are Family?", September 2026

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht vor Prozessbeginn wegen schweren Betrugs am Landesgericht Innsbruck, August 2025

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