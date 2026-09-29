Namen & Geburtstage: Brittany Mahomes zeigt Tattoo für Kids

Brittany Mahomes trägt ein ganz persönliches Andenken an ihre Familie auf der Haut – und zeigte dieses nun ganz offen. In ihrer Instagram-Story gab die Dreifachmama am Sonntag den Blick auf ein Tattoo an ihrem Handgelenk frei, das ihren drei Kindern Sterling (5), Bronze (3) und Golden (1) gewidmet ist. Die Aufnahme entstand während des Spiels der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins. Brittany verfolgte dort die Partie ihres Ehemanns Patrick Mahomes (31), während die 20 Monate alte Golden auf ihrem Schoß saß. Da sie den Ärmel ihrer weiß-schwarz gefleckten Jacke hochgeschoben und ihre Hand hinter den Kopf ihrer Tochter gelegt hatte, war das verschnörkelte Motiv besonders gut zu erkennen. Neben den Namen ihrer drei Kinder sind auch deren jeweilige Geburtstage in die Haut gestochen.

Die Namen stehen in Schreibschrift auf Brittanys Handgelenk, die dazugehörigen Geburtsdaten befinden sich direkt darunter. Goldens Name geht dagegen in eine geschwungene Linie über, die offenbar eine Blume bildet. Doch das ist nicht der einzige familiäre Körperschmuck der Influencerin: An ihrem anderen Handgelenk erinnert ein Pfotenabdruck-Tattoo an die beiden Hunde Steel und Silver. Den innigen Mutter-Tochter-Moment kommentierte Brittany in ihrer Story schlicht mit den Worten: "Mein Baby". Auch Golden war für den Stadionbesuch passend gekleidet. Sie trug ein rot-weißes Kleid, auf dem ihr Nachname und die Spielernummer ihres Vaters in gelber Schrift eingestickt waren. Ihre blonden Locken hatte sie zu zwei Zöpfen gebunden und mit passenden Schleifen verziert.

Brittany und Patrick kennen sich bereits aus ihrer Highschool-Zeit und sind seit 2012 ein Paar. Im September 2020 hielt der Footballstar in einer privaten Suite im Arrowhead Stadium um die Hand seiner Freundin an. Nur wenige Monate später, im Februar 2021, kam Tochter Sterling zur Welt. Im März 2022 folgte die Hochzeit: Auf Maui, Hawaii, gaben sich die beiden bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Danach wuchs die Familie weiter – zunächst um Sohn Bronze und später um Tochter Golden. Dass sie erneut schwanger war, machte Brittany im Juli 2024 öffentlich. Im Januar 2025 brachte sie schließlich ihr drittes Kind zur Welt. Auf Instagram gibt die Sportlergattin ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag und begleitet ihren Mann immer wieder bei seinen Spielen im Stadion.

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Getty Images Brittany Mahomes 2024

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Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes' Tochter Golden bei einem Spiel der Kansas City Chiefs

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Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kids, Dezember 2025