Verbrühung: Nicole Scherzinger trotzt Schmerzen bei Auftritt

Kurz vor dem Auftritt der Pussycat Dolls in Düsseldorf hat sich Nicole Scherzinger (48) eine schmerzhafte Verletzung zugezogen. Rund eine Stunde vor dem Auftritt am Samstagabend, dem 26. September, lief der Sängerin nach eigenen Angaben kochendes Wasser über das Bein. Das teilte die Sängerin mit ihren Fans auf Instagram. Die Folge waren deutliche Rötungen, starke Verbrennungen und sichtbare Blasen. Dennoch sagte die 48-jährige Frontfrau die Show im PSD Bank Dome nicht ab. Gemeinsam mit Ashley Roberts (45) und Kimberly Wyatt (44) trat Nicole wie geplant vor das Publikum und absolvierte das Konzert trotz der Verbrühung. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Auf der Bühne ließ sie sich den Zwischenfall jedenfalls nicht anmerken und führte das geplante Programm mit ihren Bandkolleginnen fort.

Erst einen Tag nach dem Konzert informierte Nicole ihre Fans über den schmerzhaften Zwischenfall. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Foto, auf dem die Verletzung an ihrem Bein zu sehen war. Dazu kommentierte sie mit einer gehörigen Portion Ironie, wie passend es doch sei, sich eine Stunde vor dem eigenen Auftritt kochendes Wasser über das Bein zu schütten. Gleichzeitig machte die Sängerin deutlich, dass die Show weitergehen müsse. Nach dem Konzert richtete die Musikerin zudem ein paar Zeilen an ihr Publikum und bedankte sich bei den Fans in Düsseldorf, die sie durch den Abend getragen hätten. Eine längere Pause ist wegen der Verletzung offenbar nicht vorgesehen: Die "PCD Forever Tour" soll weiterhin nach Plan stattfinden. Als nächste Station steht Amsterdam auf dem Reiseplan der Gruppe. Danach folgen unter anderem Auftritte in Birmingham, Nottingham, Leeds und Liverpool.

Der schmerzhafte Tourzwischenfall steht in deutlichem Kontrast zu Nicoles Sommer: Ende Juni hatte die Sängerin ihren 48. Geburtstag mit einer Auszeit am Meer verbracht. Auf Instagram veröffentlichte sie damals Aufnahmen, auf denen sie in einem türkisen Bikini und mit einem Sonnenhut vor den Wellen posierte. Dabei präsentierte die Sängerin auch ihren durchtrainierten Körper und genoss sichtlich die Zeit am Wasser. Inzwischen liegt der Fokus wieder ganz auf der Musik. Bei der erneuten Rückkehr der Pussycat Dolls steht Nicole gemeinsam mit Ashley und Kimberly auf der Bühne. Allerdings ist die Girlgroup derzeit nicht in ihrer früheren vollständigen Besetzung unterwegs: Die früheren Bandmitglieder Jessica Sutta (44), Carmit Bachar und Melody Thornton gehören der derzeitigen Tourbesetzung nicht an. Das Trio bringt auf der laufenden Tour die größten Hits der Gruppe zurück auf die Konzertbühnen Europas.

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Imago The Pussycat Dolls mit Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt und Ashley Roberts live im Oslo Spektrum, 10. September 2026

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Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger Verbrennungen

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Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzingers Verbrennung wird untersucht