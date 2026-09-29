Eric Philippi bricht sein Schweigen zur Michelle-Trennung

Monatelang hatte sich Eric Philippi nicht zum Liebes-Aus mit Michelle (54) geäußert – nun spricht der Schlagersänger erstmals ausführlicher über die Trennung. Auf Instagram bestätigt er, dass die Entscheidung im Mai von ihm ausging. Über seine Ex-Partnerin oder die konkreten Gründe für das Beziehungsende verliert er allerdings kein Wort. Stattdessen deutet Eric an, dass sich eine Entwicklung zugespitzt habe, die für ihn schließlich nicht mehr tragbar gewesen sei: "Es gibt einen Punkt, an dem eine Grenze überschritten ist, und diesen Punkt habe ich erreicht", erklärt der Musiker. Zugleich betont er, dass die Trennung auch an ihm nicht spurlos vorbeigeht. "Die Entscheidung zur Trennung habe ich getroffen, das stimmt. Dass diese Entscheidung Schmerzen verursacht – übrigens auf beiden Seiten –, tut mir aus tiefstem Herzen leid", heißt es in seinem Statement weiter.

Auch warum er sich so lange zurückgehalten hat, erklärt Eric. Sein Privatleben habe er nie in der Öffentlichkeit austragen wollen, weshalb er seit der Bestätigung der Trennung bewusst geschwiegen habe. Inzwischen sieht er sich jedoch zu einer Reaktion veranlasst, da aus seiner Sicht falsche Behauptungen über ihn kursieren, die er nicht länger unkommentiert lassen möchte. Was genau damit gemeint ist, bleibt offen. Michelle hatte zuvor im RTL-Magazin "Exclusiv" über das Beziehungsende gesprochen und erzählt, Eric habe ihr seine Entscheidung "sehr, sehr, sehr kurzfristig am Telefon" mitgeteilt. Im selben Gespräch deutete die Sängerin zudem an, möglicherweise "verarscht" worden zu sein – relativierte diesen Verdacht allerdings unmittelbar: "weil ich nicht weiß, ob es so war".

Eric und Michelle hatten sich 2023 in Florian Silbereisens (45) ARD-Show "Schlagerbooom" erstmals gemeinsam im Fernsehen als Paar gezeigt. Die 25 Jahre Altersunterschied zwischen den beiden Musikern sorgten immer wieder für Kritik, gegen die sich das Paar mehrfach gemeinsam stellte. Nach außen präsentierten sie sich verliebt und verteidigten ihre Beziehung. Noch im Februar 2026 schien alles auf eine gemeinsame Zukunft hinauszulaufen: Am 15. Februar ging Eric bei einem gemeinsamen Auftritt in Berlin ein zweites Mal vor der 54-Jährigen auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Anschließend begannen die beiden, ihre Hochzeit zu planen. Doch nur rund drei Monate später kam das überraschende Aus – im Mai 2026 wurde die Trennung bekannt. Für Michelle soll dieser Schritt nach eigenen Angaben völlig unerwartet gekommen sein.

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Brigitte Dummer / Future Image Eric Philippi und Michelle im Juli 2023

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Instagram / eric_philippi Sänger Eric Philippi, September 2026

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Instagram / eric_philipp Michelle und Eric Philippi im Mai 2024