"Bedauerlich": Zion Foster bereut Trennung von Jesy Nelson

Zion Foster blickt zwiegespalten auf die Trennung von Jesy Nelson (35) zurück. Im YouTube-Podcast "The Real Spill" sprach der Musiker jetzt offen über das Liebes-Aus mit der ehemaligen Little-Mix-Sängerin, mit der er bis 2026 verlobt war. An seinem großen Lebensziel hält der Musiker aber weiterhin fest: Er möchte irgendwann heiraten und eine Familie gründen. "Es ist bedauerlich, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man es sich wünscht, aber man macht weiter, und das Ziel ändert sich nicht", erklärte der 27-Jährige. Und weiter: "Auf dem Weg, den ich gehen möchte, möchte ich verlobt sein, ich möchte verheiratet sein, ich möchte eine starke Familieneinheit."

Warum ihm eine Hochzeit so wichtig ist, erklärte Zion ebenfalls: "Als Mann wurde ich immer dazu erzogen, [eine] Ehe anzustreben ... Eine Verlobung ist also ein Segen, etwas, auf das man stolz sein kann, und ein Ziel." Die Zeit nach dem Beziehungsende sei für ihn sehr schwer gewesen. Der Sänger berichtete von einer Welle an Hassnachrichten im Netz – manche User hätten ihn sogar dazu aufgefordert, sich das Leben zu nehmen. Die Phase habe er als einsam und schwierig empfunden, von der Negativität wolle er sich aber nicht bestimmen lassen.

Trotz allem bleiben Zion und Jesy durch ihre Zwillinge Ocean und Story verbunden, die mittlerweile 16 Monate alt sind. Kurz bevor die Trennungsnachrichten die Runde machten, hatten die beiden öffentlich gemacht, dass ihre Töchter an Spinaler Muskelatrophie Typ 1 leiden. Trotz der Trennung will das Ex-Paar weiterhin gemeinsam für die Mädchen da sein. Für Aufsehen hatte damals bereits ein Auftritt von Jesy bei "This Morning" gesorgt: Der Sängerin fehlte der Verlobungsring, und Zion begleitete sie nicht ins Studio.

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Instagram / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson im März 2025

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Instagram / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson im März 2025

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Instagram / jesynelson Jesy Nelson mit ihren Zwillingen und Zion Foster im Mai 2025