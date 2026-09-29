Netflix: Das sind die Film- & Serien-Highlights im Oktober

Der Oktober 2026 hält für Netflix-Abonnenten jede Menge neue Inhalte bereit: Im Laufe des Monats kommen zahlreiche Filme, Serien, Dokumentationen und Produktionen für Kinder hinzu. Los geht es bereits am 1. Oktober mit der Dramaserie "East of Eden", in der Florence Pugh (30) die Hauptrolle übernimmt. Ebenfalls an diesem Tag starten unter anderem "Matlock" sowie die zweite Staffel von "The Ramparts of Ice". Eine Woche später wird es deutlich düsterer: Ab dem 8. Oktober steht der Horrorfilm "Possession – Das Dunkle in dir" mit Jeffrey Dean Morgan (60) zum Abruf bereit. Für humorvolle Unterhaltung aus Deutschland sorgt ab dem 15. Oktober die Komödie "Extrawurst", in der Hape Kerkeling (61) und Christopher Maria Herbst gemeinsam zu sehen sind. Ein weiterer großer Start folgt am 23. Oktober: Dann kehrt die Mysteryserie Lupin mit ihrem vierten Teil auf die Streamingplattform zurück.

Das Programm bietet im Oktober eine große Genrevielfalt. Neben Komödien und Dramen finden sich auch Thriller, Horror, Reality-TV, Anime und Dokumentationen im Angebot. Vor allem Serienfans dürfen sich auf zahlreiche Fortsetzungen freuen. Den Anfang macht am 3. Oktober die dritte Staffel von "Ranma1/2", bevor am 6. Oktober die dritte Runde von "Love Village" folgt. Am 15. Oktober geht es mit der vierten Staffel von "Diplomatische Beziehungen" weiter. Danach stehen am 20. Oktober "Cyberpunk: Edgerunners 2" und am 22. Oktober die dritte Staffel von "Nobody Wants This" auf dem Programm. Reality-Fans dürfen sich am 14. Oktober auf die elfte Staffel der Datingshow "Love Is Blind: Boston" freuen. Am 21. Oktober folgen außerdem "Das neue Stanford-Prison-Experiment" und die zweite Staffel von "Mütter der Pinguine". Auch bei den Filmen gibt es über den Monat verteilt Nachschub – darunter "Animals" am 9. Oktober, mehrere Komödien und Dokumentationen am 16. Oktober sowie "Das Geschenk" und "Auf Kollisionskurs" am 30. Oktober.

In mehreren neuen Dokumentationen stehen zudem persönliche Geschichten im Fokus. Am 2. Oktober erscheint "Schumacher '94 – Die Geburt einer Legende", am 7. Oktober folgt "Who Is Martin Mull?" und am 27. Oktober "The One About Matthew Perry". Auch für das jüngere Publikum hält Netflix neue Inhalte bereit: Ab dem 1. Oktober ist die zweite Staffel von "Die Biene Maja" verfügbar, ab dem 8. Oktober folgt die zweite Staffel von "Unicorn Academy: Enthüllte Geheimnisse". Ein Titel für die ganze Familie kommt schließlich am 19. Oktober hinzu: Dann startet "Ein Minecraft Film" im Streamingangebot.

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GEOFFREY SHORT / NETFLIX Florence Pugh in "East of Eden"

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Emmanuel Guimier / Netflix Omar Sy in "Lupin", Staffel 4

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Ercole Colombo / Studio Colombo / Getty Images Michael Schumacher während des Großen Preises von Australien auf dem Adelaide Street Circuit, 13. November 1994.

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