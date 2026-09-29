Coleen Rooney erklärt, warum sie Wayne Affären verzeiht

Coleen Rooney (40) hat offen darüber gesprochen, warum sie ihrem Ehemann Wayne Rooney (40) seine Affären und weitere Probleme in der Ehe verziehen hat. Im Podcast "We Need To Talk" von Gastgeber Paul C Brunson erklärt sie: "Das sind meine Entscheidungen, und es ist meine Ehe. Es steht niemand anderem zu, darüber zu urteilen. Ich bin diejenige, die in dieser Situation, in dieser Beziehung lebt. Welches Recht haben sie, über mich zu urteilen, wenn ich es bin, die das lebt? Sie leben nicht mit mir." Bedingungslos ist ihr Festhalten an der Beziehung allerdings nicht. Sollte sie dauerhaft völlig unglücklich sein oder die Ehe endgültig zerbrechen, würde Coleen ihren Mann verlassen – so viel steht für sie fest.

Das Eheversprechen sei für Coleen keine Garantie dafür, für immer zusammenzubleiben: "Aber es gibt Situationen, die in einer Ehe passieren und diese Ehe zerstören – warum sollte man in einer unglücklichen Ehe leben, wenn man es nicht muss?", fragt sie in dem Podcast. In der Sendung wurde Coleen zudem ein handgeschriebener Brief ihres Mannes vorgelesen, in dem er seinen Stolz auf ihre beruflichen Erfolge ausdrückt und ihr für alles dankt, was sie für ihn und die vier Söhne leistet. Er endet mit den Worten: "Ich liebe dich. Wir alle lieben dich." Trotz ihrer schweren Krisen nahmen Coleen und Wayne nie eine Paarberatung in Anspruch.

Coleen und der ehemalige Fußballprofi lernten sich bereits als Teenager kennen und heirateten 2008. Zusammen haben sie vier Söhne. Wie stark ihre Beziehung zwischenzeitlich belastet war, zeigt die Disney+-Dokuserie "The Real Rooneys". Während der zwölfmonatigen Dreharbeiten gerieten die Eheleute wegen Waynes Alkoholkonsum und seiner Partys heftig aneinander. In dieser Phase überlegte Coleen, ob eine Trennung auf Zeit die Lösung sein könnte. Gleichzeitig hielt sie an der Ehe fest, weil beide weiterhin füreinander da sind, schöne Momente teilen und sich lieben. Mittlerweile habe Wayne das Trinken aufgegeben, verbringe mehr Zeit mit ihr und der Familie und bringe sich deutlich stärker in den Alltag ein.

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Getty Images Fußballspieler Wayne Rooney und seine Frau Coleen Rooney

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Instagram / coleen_rooney Coleen und Wayne Rooney mit ihren vier Söhnen im Oktober 2024

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Imago Wayne Rooney im September 2025