Oliver Sanne schwärmt von seinem Papa-Alltag

Oliver Sanne (39) geht in seiner neuen Rolle als Papa voll auf. Seit der Geburt seines Sohnes Lio im Mai hat sich der Alltag des Realitystars und seiner Partnerin Jil Rock grundlegend verändert. Während das Paar früher regelmäßig auf Events unterwegs war, stehen heute vor allem ruhige Stunden zu dritt im Mittelpunkt. Das vermisst Oliver offenbar keineswegs: "Wir verpassen quasi nichts." Ganz besonders ins Schwärmen gerät er, wenn es um seine Partnerin geht. Wie Jil mit dem Baby umgeht, beeindruckt ihn jeden Tag aufs Neue: "Die macht das so unfassbar gut und ist so eine tolle Mama", betont der Realitystar. Er sei überaus froh, sie an seiner Seite und als Mutter seines Sohnes zu haben.

Bei der Erziehung hat Oliver bereits klare Vorstellungen. Vor allem Dankbarkeit und Wertschätzung möchte er seinem Sohn vermitteln. Lio solle verstehen, "dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir hier alle gesund, fit und munter durch die Gegend laufen", erklärt der Personal- und Fitnesscoach gegenüber RTL.de. Auch Höflichkeit, ein bewusstes Verhältnis zu Geld und ein ehrliches Danke sind ihm wichtig. Sein Kind soll außerdem lernen, dass man "für Dinge irgendwann auch mal arbeiten muss". Diese Werte wollen die Eltern selbst vorleben, schließlich nehme man "gerade wenn man Nachwuchs hat, auch eine Vorbildfunktion" ein, so der Ex-Bachelor. Dazu zählt für die beiden ein gesunder Lebensstil, ohne dem Kleinen später Süßigkeiten oder ein Eis grundsätzlich zu verbieten. Im Alltag geht es aber vor allem um Nähe: "Wir reden total viel mit ihm" und "Wir gucken, dass er viel lacht", erzählt er.

So offen Oliver und Jil über ihren neuen Alltag sprechen, so konsequent schützen sie die Privatsphäre ihres Sohnes. Schon vor Lios Geburt hatten die beiden beschlossen, sein Gesicht nicht öffentlich zu zeigen. Zwar teilen sie gelegentlich Eindrücke aus ihrem Familienleben, doch das Baby bleibt dabei unerkennbar. Dass ihnen diese Entscheidung nicht immer leichtfällt, gibt Oliver gegenüber RTL.de zu: "Wir würden ihn auch unwahrscheinlich gerne zeigen." Aufgrund ihrer Fürsorgepflicht soll Lios Gesicht zumindest während seiner ersten Lebensjahre privat bleiben. Später soll er selbst bestimmen dürfen, ob er vor die Kamera treten möchte. Auch beruflich hat die Vaterschaft bei Oliver Spuren hinterlassen. Als Personal- und Fitnesscoach betreut er inzwischen online verstärkt Mütter und Väter, die zwischen Familie und Job kaum noch Zeit für Sport, Ernährung und die eigene Gesundheit finden.

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Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne mit seinem Sohn, Juni 2026

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Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock, September 2025

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Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Realitystar