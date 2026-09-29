20 Jahre später: JoJos Hit geht plötzlich wieder viral

Rund zwei Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung feiert JoJos (35) Hit "Too Little Too Late" ein überraschendes Comeback im Netz. Der Song, der 2006 auf ihrem zweiten Album "The High Road" erschien, sorgt derzeit erneut für virale Aufmerksamkeit. Auf dem roten Teppich der MTV VMAs im Peacock Theater in Los Angeles erklärte die Sängerin gegenüber E! News, warum die Nummer heute offenbar einen Nerv trifft. Für sie passt die damalige Abrechnung mit einem enttäuschenden Mann perfekt zum aktuellen Selbstverständnis vieler Frauen. "Wir als Menschen – und insbesondere als Frauen – setzen wirklich stärkere Grenzen", erklärte sie. "Wir sagen: 'Das wird nicht funktionieren. Das ist nicht gut genug. Ich bringe selbst schon so viel mit. Was tust du eigentlich? Passt das zu mir? Ist das im Einklang mit mir? Nein.'" Der einstige Hit erhält damit rund 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung eine ganz neue Bedeutung.

Die Botschaft ihres Songs bringt die Musikerin im Gespräch mit E! News auf den Punkt: Wer sich nicht ausreichend bemüht, bekommt heute konsequenter eine Absage, statt dass man sich mit zu wenig zufriedengibt. "Deshalb ist es zu wenig, zu spät. Du hattest die Chance, mich zu haben, und es wird einfach nicht funktionieren", fasste sie zusammen. Auch andere Künstlerinnen möchte JoJo in ihrer Karriere bestärken. Dabei erinnert sie sich an einen Rat von Cyndi Lauper (73), die, als JoJo sie einst fragte, worauf Cyndi ihre jahrzehntelange Karriere und ihren anhaltenden Erfolg zurückführe, antwortete: "Hör einfach nicht auf." Ein Satz, den die Musikerin bis heute nicht vergessen hat, wie E! News berichtet.

JoJo, die mit vollem Namen Joanna Levesque heißt, nimmt sich diesen Ratschlag zum Vorbild. "Ich schätze das sehr – von einer Frau, die wirklich jahrzehntelange Beständigkeit erlebt hat. Nach 20 Jahren fange ich gerade erst an", sagte sie E! News. Dass eine Karriere im Musikgeschäft auch schwierige Phasen mit sich bringen kann, hat JoJo selbst erlebt. Sie berichtete in der Vergangenheit offen davon, während des Höhepunkts ihrer Karriere an ein Plattenlabel gebunden gewesen zu sein, das ihr weder die Veröffentlichung neuer Musik ermöglichte noch sie aus ihrem Vertrag entlassen wollte. In ihren bisherigen zwei Jahrzehnten im Rampenlicht brachte sie mehrere Alben und EPs heraus, nahm an "The Masked Singer" teil und gab als Satine in "Moulin Rouge!" ihr Broadwaydebüt.

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo, 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo, 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin JoJo