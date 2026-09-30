Alix Earle hat angeblich noch nie ein Buch gelesen

Mit einem ungewöhnlichen Geständnis hat Alix Earle (25) für Gesprächsstoff gesorgt: Die Influencerin erklärte, in ihrem bisherigen Leben kein einziges Buch gelesen zu haben. Die Aussage machte sie in einer Schnellfragerunde mit Mel Ottenberg, dem Chefredakteur des Interview Magazine, die am Montag auf Instagram veröffentlicht wurde. Wie Page Six berichtet, wurde sie dabei gefragt, welches Buch sie zuletzt gelesen habe. Ihre Antwort fiel überraschend eindeutig aus: "Ich habe noch nie ein Buch gelesen." Kurz darauf schränkte sie ihre Aussage allerdings etwas ein und verwies auf den Kinderbuchautor Theodore Seuss Geisel, besser bekannt als Dr. Seuss: "Also, vielleicht Dr. Seuss." Im Netz sorgte die Aussage anschließend für zahlreiche Reaktionen.

Die Reaktionen unter dem Instagram-Clip fielen entsprechend unterschiedlich aus. Während einige Nutzer mit Spott und Unverständnis auf Alix' Geständnis reagierten, nahmen andere die Aussage mit Humor. "Öffentliche Bekanntmachung während dieser Lesekompetenzkrise: LESEN MACHT DICH HEISS UND COOL", schrieb ein Nutzer. Ein anderer zeigte sich fassungslos darüber, dass Alix offenbar während ihrer gesamten Schulzeit kein Buch gelesen haben will: "NOCH NIE EIN BUCH GELESEN!!!! Alix, was zur Hölle??? Hattest du Homeschooling? Musstest du in der neunten Klasse nicht 'Wer die Nachtigall stört' lesen?? WAS" Gleichzeitig erhielt die Influencerin auch viel Zuspruch. Einige Fans schienen gerade ihre unverblümte und unterhaltsame Art zu schätzen. "Sie ist lustig und auch verdammt anziehend ... Man kann nicht wegschauen", lautete ein weiterer Kommentar unter dem Clip.

Auch bei den weiteren Fragen nahm Alix kein Blatt vor den Mund und sorgte mit ihren Antworten für einige humorvolle Momente. Einen Eiskaffee zu einem Bewerbungsgespräch mitzubringen, hält sie beispielsweise für völlig akzeptabel. Die Diskussion darüber ordnete sie als typisches Gen-Z-Thema ein. Ob sie zu einem Ex zurückkehren würde, beantwortete sie zunächst eindeutig mit "Nein". Als sie direkt danach gefragt wurde, wann sie zuletzt gelogen habe, antwortete sie scherzhaft: "Wahrscheinlich gerade eben ... Nein, war nur Spaß." Hinter dem Thema steckt allerdings auch eine persönliche Geschichte. Ende 2025 beendete die Influencerin ihre zweijährige Beziehung zu NFL-Spieler Braxton Berrios und sprach anschließend offen über ihren Liebeskummer. In ihrer Netflix-Realityserie "Earle Meets World" war später zu sehen, wie sie ihn telefonisch nach einer möglichen Versöhnung fragte. Seine Antwort "Oh, Alix" sorgte schließlich für das offene Ende der Staffel.

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Getty Images Alix Earle bei der GQ Men of the Year Party im Chateau Marmont in Los Angeles

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Getty Images Alix Earle beim Sports Illustrated Swimsuit Social Club in New York City, 15. Mai 2026

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Getty Images Alix Earle bei der New-York-Premiere von Netflix' "Happy Gilmore 2" im Juli 2025

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