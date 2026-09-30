Sarah Paulson: Diese "AHS"-Staffel mag sie am wenigsten

Sarah Paulson (51) nimmt bei der Bewertung ihrer eigenen Arbeit kein Blatt vor den Mund. Im Gespräch mit Entertainment Tonight stellte die Schauspielerin eine Rangliste ihrer bisherigen American Horror Story-Auftritte zusammen – auf dem letzten Platz landet dabei die sechste Staffel des Horrorformats. In "Roanoke" hatte sie gleich zwei Rollen übernommen: Shelby Miller und Audrey Tindall. Deutlich wohlwollender fiel dagegen das Urteil über ihre liebsten Figuren aus. An der Spitze steht für die Emmy-Preisträgerin die Journalistin Lana Winters aus "American Horror Story: Asylum". Auf dem zweiten Rang folgt die Hexe Cordelia Goode, die sie in "Coven" und später in "Apocalypse" verkörperte. Danach reihen sich Tuberkulose-Karen aus "Double Feature: Red Tide", Sally McKenna aus "Hotel" und schließlich die zusammengewachsenen Zwillinge Bette und Dot aus "Freak Show" ein.

Dass ihr "Roanoke" nicht zusagt, macht sie unmissverständlich deutlich – selbst auf die Gefahr hin, dass Fans ihr das krummnehmen könnten. "'Roanoke' ist ganz am Ende. Die Leute werden sauer auf mich. Das ist mir egal. (...) Entschuldigung! Ich mag es nicht! Es ist nichts für mich!", schimpfte sie gegenüber dem Portal. Und legte gleich noch nach: "Ich mag vieles daran, aber diese Staffel war nichts für mich. (...)" Ihre Rollen aus "Murder House", "Cult" und "Apocalypse" fanden in ihrer persönlichen Bestenliste hingegen überhaupt keine Nennung.

Die Schauspielerin gehört zu den bekanntesten Gesichtern des Formats, das für wiederkehrende Darsteller in immer neuen Rollen bekannt ist. Zuletzt stand sie 2021 für "Double Feature" vor der Kamera. Zuletzt hatte sie mehrfach betont, dass sie sich eine Rückkehr in den Horrorkosmos wünsche – inzwischen ist diese offiziell. In Staffel 13 schlüpft Sarah gleich wieder in fünf vertraute Rollen: Mamie Eisenhower aus "Double Feature: Death Valley", Cordelia Goode, Sally McKenna, Wilhemina Venable aus "Apocalypse" sowie Karen aus "Double Feature: Red Tide" sind erneut mit von der Partie. Ihrem Seriencomeback steht damit nichts mehr im Weg. Ihre ungeliebten "Roanoke"-Figuren Shelby und Audrey stehen nicht auf der Liste der angekündigten Rückkehrerinnen. Darüber dürfte Sarah nicht allzu traurig sein.

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Paulson bei der London-Premiere der Disney+-Serie "All’s Fair" im Odeon Luxe Leicester Square

Anzeige Anzeige

Imago Jessica Lange und Sarah Paulson in "American Horror Story: Apocalypse"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Paulson, Schauspielerin

Getty Images Der Cast von "American Horror Story: Apocalypse"