Charlie Sheen feiert TV-Comeback mit seinem Vater Martin

Charlie Sheen (61) kehrt nach längerer TV-Pause mit einer neuen Serie zurück und bekommt dabei prominente Unterstützung von seinem Vater Martin Sheen (86). Wie Deadline und The Hollywood Reporter berichten, übernehmen die beiden die Hauptrollen in der Familienkomödie "Happy Jack", die 2027 bei AMC und AMC+ starten soll. Die zunächst sechs Episoden mit einer Laufzeit von jeweils rund 30 Minuten sollen ab Anfang 2027 auf dem Studiogelände von Warner Bros. gedreht werden, und zwar in jenem Studio, in dem einst Friends entstand. In einem Statement zeigte sich Charlie begeistert über seine Rückkehr ins Fernsehen: "Ich habe immer gehört, dass die Momente, die wirklich zählen, dann passieren, wenn sie passieren sollen. Die guten Leute bei AMC haben maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Moment jetzt gekommen ist." Weiter erklärte der Schauspieler: "Es ist kein Geheimnis, dass es eine Weile her ist, und ich freue mich riesig, auf eine so bedeutungsvolle Art und Weise und mit einer ebenso wunderbaren Serie ins Fernsehen zurückzukehren. Die Crew ist wieder vereint – kurz gesagt: Es ist an der Zeit, den Leuten das zu geben, was sie wollen."

Im Mittelpunkt der Serie steht der notorisch eigennützige Jack, gespielt von Charlie, und seine beiden erwachsenen Töchter. Dass aus den jungen Frauen überhaupt etwas geworden ist, ist vor allem Jacks Vater zu verdanken, dessen Rolle Martin übernimmt. Tochter Kate führt das Unternehmen ihres Vaters und versucht zugleich, dessen Leben in geordneten Bahnen zu halten. Sam hingegen ist ein Wildfang und kommt damit deutlich stärker nach Jack. Für eine Überraschung sorgt sie, als sie eines Tages mit ihrem neuen Freund Paul nach Hause kommt. Der ehemalige Investmentbanker ist inzwischen als Vanlife-Guru unterwegs und ausgerechnet genauso alt wie Jack. Für den Familienvater stellt sich damit die Frage, ob er weiterhin vor allem an sich selbst denken oder seine vielleicht letzte Chance nutzen will, wirklich am Leben seiner Töchter teilzuhaben.

Als Vater und Sohn standen die beiden Schauspieler bereits mehrfach gemeinsam vor der Kamera. Unter anderem waren sie im Kinofilm "Wall Street" gemeinsam zu sehen. In "Cadence", bei dem Martin zudem Regie führte, spielten sie dagegen keine Vater-Sohn-Rollen: Martin verkörperte den Militärgefängnis-Kommandanten Master Sergeant Otis McKinney, Charlie den Gefangenen Franklin Bean. Zuletzt verkörperten sie ein Vater-Sohn-Gespann in der Comedyserie "Anger Management", die 2012 startete. Darüber hinaus hatte Martin Gastauftritte in Charlies früheren Erfolgsserien "Two and a Half Men" und "Spin City". Mit "Happy Jack" setzen die beiden ihre Zusammenarbeit nach mehr als einem Jahrzehnt nun fort. In Charlies Netflix-Dokumentation "aka Charlie Sheen" war Martin dagegen nicht zu sehen. Auch Charlies Bruder Emilio Estevez lehnte eine Mitwirkung an der zweiteiligen Produktion ab. In der neuen Serie stehen die beiden nun wieder gemeinsam im Mittelpunkt einer TV-Produktion.

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Getty Images Charlie Sheen und Martin Sheen im August 2006

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Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

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Matt Winkelmeyer/Getty Images Schauspieler Martin Sheen