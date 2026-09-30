Gabriel Browns Frau reicht nach sieben Jahren Scheidung ein

Jetzt ist es offiziell: Raquell Brown hat die Scheidung von ihrem Ehemann Gabriel Brown eingereicht. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die Us Weekly vorliegen, stellte sie den Antrag am 22. September 2026 – nach sieben Jahren Ehe. Darin bezeichnet sie die Beziehung als "unwiederbringlich zerrüttet". Der Realitystar aus "Alaskan Bush People" und seine Frau sind Eltern von drei gemeinsamen Kindern. Getrennte Wege gehen die beiden bereits seit einer Weile: Seit April 2026 leben sie in unterschiedlichen Haushalten. Aus den Unterlagen geht außerdem hervor, welche Forderungen Raquell konkret stellt. Immobilien besitzt das Paar ihren Angaben zufolge nicht. Sie bittet das Gericht aber darum, die persönlichen Gegenstände fair zwischen ihr und Gabriel aufzuteilen. Für die Schulden, die nach der Trennung entstanden sind, soll jeder selbst aufkommen. Zudem behält sich Raquell das Recht vor, vorläufigen und dauerhaften Ehegattenunterhalt zu beantragen. Auch ihre Anwaltskosten und weitere Ausgaben rund um die Scheidung soll Gabriel nach ihrem Wunsch übernehmen.

Raquell ist inzwischen in den US-Bundesstaat Minnesota gezogen, während Gabriel weiterhin in Washington wohnt. Dass es zwischen den beiden nach sieben Ehejahren gekracht hatte, war bereits im Juli 2026 öffentlich geworden. Nun soll das Gericht nicht nur die Scheidung selbst besiegeln, sondern auch die finanziellen Fragen und die Betreuung des Nachwuchses regeln. Für die drei Kinder fordert sie Kindesunterhalt und medizinische Unterstützung sowie Beiträge zu den Betreuungskosten. Weil die Wohnorte der Eltern weit auseinanderliegen, sollen auch die anfallenden Reisekosten berücksichtigt werden. Hinzu kommen Bildungsausgaben für den Nachwuchs, wozu laut Antrag ebenfalls spätere Kosten für ein Studium oder eine Berufsausbildung zählen. Darüber hinaus soll das Gericht ihrem vorgeschlagenen Betreuungsplan zustimmen.

Für Gabriel und seine Geschwister ist es nicht der erste Einschnitt in diesem Jahr. 2026 musste die Familie einen schweren Verlust verkraften: Gabriels ältester Bruder Matt Brown wurde tot in einem Fluss im US-Bundesstaat Washington gefunden. Einsatzkräfte hatten drei Tage lang nach ihm gesucht, bevor Gabriels Bruder Noah Brown den Verstorbenen identifizierte. Gemeinsam mit Noah und Rain erinnerte Gabriel anschließend öffentlich an Matt. Der Todesfall löste große Trauer innerhalb der Familie aus, die durch die Sendung "Alaskan Bush People" einem Millionenpublikum bekannt wurde. Nun steht Gabriel erneut eine schwierige Zeit bevor. Dass Raquell und er in verschiedenen Bundesstaaten leben, macht die Situation rund um die gemeinsamen Kinder besonders heikel.

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Instagram / gabrielstarbuckbrown11 Raquell Brown und Gabriel Brown 2020

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Discovery Die "Alaskan Bush People"

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Instagram / gabrielstarbuckbrown11 Gabriel Brown

Instagram / mattbrown511 Matt Brown zeigt ein Peace-Zeichen

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