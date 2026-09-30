Schauspieler Will Arnett bestätigt seine Beziehung mit Emma

Ein ungewohnt persönlicher Moment von Will Arnett (56): In der aktuellen Folge seines Podcasts "SmartLess" kamen Jason Bateman (57) und Sean Hayes auf sein Privatleben zu sprechen und wollten wissen, ob es in seinem Liebesleben Neuigkeiten gibt. Viel musste Will dazu nicht sagen, um klarzumachen, dass er aktuell eine neue Beziehung führt. "Ich bin sehr glücklich, sehr, sehr glücklich", sagte er und fügte hinzu: "Die Dinge laufen großartig." Wer genau die Frau an seiner Seite ist, verriet der Schauspieler in der Folge allerdings nicht. Wie People berichtet, handelt es sich um Emma Marciano. Damit äußerte sich Will nach längerer Zurückhaltung erstmals wieder öffentlich zu seinem Beziehungsstatus.

Emma Marciano ist die Tochter des Guess-Gründers Maurice Marciano und hat sich selbst in der Modebranche etabliert. Sie ist Mitgründerin des Labels Mimchik. Wie People berichtet, wollte Jason genauer wissen, wie Will seine Beziehung in fünf Jahren sehe, doch der Schauspieler wich der Frage aus. "Kann ich ehrlich zu dir sein? Wenn ich verdammt noch mal wüsste, was in fünf Jahren ist ... Ich habe jetzt, mit 56, ein bisschen was gelernt", erklärte er im Podcast. "Besonders in den vergangenen zwei Jahren habe ich gelernt, all die Vorstellungen davon loszulassen, wie es laufen oder was passieren wird." Das Leben halte schließlich viele unerwartete Wendungen bereit. Deshalb konzentriere er sich inzwischen lieber auf das, was unmittelbar vor ihm liege. In den vergangenen Jahren habe er zudem daran gearbeitet, eine gute Basis zu schaffen, sich mit großartigen Menschen zu umgeben und an sich selbst zu arbeiten, um mit künftigen Herausforderungen besser umgehen zu können als früher.

Wills Liebesleben sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Vor Emma war der "Arrested Development"-Star mit dem Model Carolyn Murphy liiert. Ihre Beziehung wurde im September 2025 durch einen gemeinsamen Auftritt bei der New York Fashion Week öffentlich. Anfang 2026 folgte nach weniger als einem Jahr die Trennung. Davor war Will fünf Jahre lang mit Alessandra Brawn zusammen. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Denny, der inzwischen sechs Jahre alt ist. Ihre Trennung im Jahr 2024 hielten sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Laut einer Quelle von People seien beide weiterhin ihrer gemeinsamen Elternschaft verpflichtet. Zuvor war Will mehr als zehn Jahre mit Amy Poehler (55) verheiratet. Aus der Ehe stammen die beiden Söhne Archie und Abel, die heute 17 und 15 Jahre alt sind.

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Getty Images Will Arnett im Juli 2018 in New York City

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Getty Images Alessandra Brawn und Will Arnett, September 2019

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ROBYN BECK/AFP/Getty Images Schauspieler Will Arnett und Ehefrau Amy Poehler 2008