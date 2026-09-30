Engelbert Humperdincks überraschendes Fitnessritual mit 90

Mit 90 Jahren denkt Engelbert Humperdinck (90) offenbar nicht daran, kürzerzutreten. Gegenüber der Neuen Post verriet der Sänger jetzt, dass er statt eines strengen Fitnessprogramms auf eine erstaunlich vielseitige Mischung aus Denksport, Kreativität und verschiedenen Hobbys setzt. Sein Tag beginnt dabei mit einer festen Routine: "Jeden Morgen löse ich ein Kreuzworträtsel und schreibe danach einfach ein Gedicht oder einen freien Text", erzählt er dem Blatt. Und auch sonntags steht bei Engelbert ein fester Termin an: Dann trifft er sich mit Freunden und Familienmitgliedern zu einer Runde "Scrabble". Golf, Dart und Kochen sorgen darüber hinaus für zusätzliche Abwechslung.

Jedes dieser Hobbys hält den Sänger auf seine ganz eigene Weise auf Trab. Auf dem Golfplatz kommen Bewegung und Konzentration zusammen, beim Dart sind eine ruhige Hand und ein gutes Auge gefragt. Beim Kochen kann Engelbert wiederum seiner kreativen Seite freien Lauf lassen. Seine größte Leidenschaft bleibt laut Schlager.de allerdings die Musik. Singen, regelmäßige Bühnenauftritte und der direkte Kontakt zu seinem Publikum gehören für ihn einfach zum Leben dazu. "Ich schätze es sehr, dass ich immer noch das tun kann, was ich liebe", betont Engelbert im Gespräch mit der Neuen Post.

Hinter Engelberts ungebrochener Bühnenleidenschaft steckt jedoch noch ein ganz persönlicher Antrieb: die Liebe zu seiner verstorbenen Ehefrau Patricia Healey. "Es ist zwar eine Qual, nach so einem Verlust gefühlvolle Liebeslieder zu singen, aber sie wollte immer, dass ich weitermache", erklärte er zuvor gegenüber der Freizeit Revue. An diesen Wunsch seiner Frau hält der Sänger bis heute fest. Wie viel Energie noch immer in ihm steckt, zeigte Engelbert erst kürzlich bei einem Liveauftritt im ZDF-Fernsehgarten. Bei 36 Grad präsentierte er seine Songs und bewies damit einmal mehr, dass von Ruhestand offenbar noch keine Rede sein kann.

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Getty Images Engelbert Humperdinck 2011 in Las Vegas

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Imago Engelbert Humperdinck bei seinem Auftritt im ZDF-"Fernsehgarten" in Mainz am 16.08.2026

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Imago Engelbert Humperdinck mit Patricia Healey bei einer Pressekonferenz in Moskau, 2010

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