Allison Holker erinnert an tWitch Boss: "Wir vermissen dich"

Allison Holker (38) hat zum Ehrentag ihres verstorbenen Ehemanns Stephen "tWitch" Boss (†40) erinnert. Der Tänzer und Discjockey wäre am 29. September 44 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass meldete sich die Tänzerin auf Instagram zu Wort und teilte eine Reihe gemeinsamer Aufnahmen mit ihren Fans, die Einblicke in ihr Familienleben und besondere Erlebnisse des Paares geben. Mit den Bildern würdigte die Tänzerin nicht nur Stephens Leben, sondern auch all die Erinnerungen, die er ihr und den drei Kindern hinterlassen hat. "Alles Gute zum Geburtstag, Stephen. Wir vermissen dich so sehr", kommentierte sie den Post. Stephen starb am 13. Dezember 2022 im Alter von 40 Jahren durch Suizid. Auch fast vier Jahre nach seinem Tod sorgt Allison dafür, dass die Erinnerung an ihn bestehen bleibt.

In ihrem Beitrag machte Allison klar, dass an diesem Tag nicht nur die Trauer im Vordergrund stehe. Vielmehr blicke die Familie dankbar auf die gemeinsame Zeit, das viele Lachen und die Erinnerungen zurück. "Du wurdest von uns so innig geliebt und diese Liebe lebt in uns allen weiter. Wir tragen dich jeden Tag bei uns, in den Geschichten, die wir erzählen, den Erinnerungen, die wir bewahren, und den kleinen Momenten, die uns an dich erinnern", erklärte Allison. Ihre emotionale Nachricht beendete sie mit den Worten: "Wir lieben dich. Wir vermissen dich. Wir feiern dich heute und immer."

Allison und Stephen heirateten im Dezember 2013 und zogen gemeinsam die Kinder Weslie, Maddox und Zaia groß. Weslie, die von Stephen adoptiert worden war und mittlerweile ihr Studium an der University of Oregon begonnen hat, erinnerte ebenfalls an ihren Papa. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie ältere Fotos von ihm und schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag an den Größten. Ich vermisse dich immer."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Tänzerin Allison Holker und Musiker Stephen "tWitch" Boss, Juni 2022

Instagram / allisonholker Stephen "tWitch" Boss mit einem Kind