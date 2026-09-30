Frühchen: Candace Cameron Bure gibt Update zu ihrem Enkel

Große Erleichterung bei Full House-Star Candace Cameron Bure (50): Ihr erster Enkel Bond Leo Bure ist inzwischen außer Gefahr und endlich zu Hause bei seinen Eltern. Der Sohn von Lev Bure und dessen Ehefrau Elliott war am 4. August 2026 ganze zehn Wochen zu früh zur Welt gekommen. Bei seiner Geburt brachte Bond lediglich drei Pfund auf die Waage. Das entspricht rund 1,36 Kilogramm. Fast sechs Wochen lang musste der Sohn von Lev Bure und dessen Ehefrau Elliott auf der Neugeborenenintensivstation versorgt werden. Inzwischen ist Bond jedoch über den Berg und darf endlich bei seinen Eltern zu Hause sein. Das freudige Gesundheitsupdate teilte die Schauspielerin auf Instagram mit ihren Fans. Ihrem Enkel gehe es prächtig, berichtete sie – und fasste ihre Gefühle in wenige Worte: "Mein Herz ist so erfüllt." Damit findet für die Familie eine Zeit voller Sorgen und Ungewissheit ein glückliches Ende.

Zu ihrem Beitrag veröffentlichte die Schauspielerin gleich mehrere Aufnahmen aus den Wochen auf der Intensivstation. Das Gesicht des Babys hielt sie dabei allerdings bewusst verborgen. Auf einem der Fotos steht Lev am Inkubator seines Sohnes. Ein weiteres Bild zeigt Elliott, die ihr in Decken eingewickeltes Baby behutsam im Arm hält. Bereits zwei Tage zuvor hatte die frischgebackene Mutter auf Instagram geschildert, wie belastend die vergangenen Wochen für die Familie gewesen waren: "Nach vielen Tränen, unzähligen Gebeten und scheinbar endlosen Stunden im Krankenhaus konnten wir unseren Wunderjungen fünf Wochen und fünf Tage später endlich nach Hause bringen!!" Gleichzeitig richtete Elliott einen Dank an die Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte, die sich um ihr Baby gekümmert hatten – und an ihr Umfeld, das in dieser Zeit für die junge Familie da war.

Für Candace ist Bond das allererste Enkelkind – und die Rolle als Oma scheint ihr ausgesprochen gut zu gefallen. "Ich hatte keine Ahnung, welche Liebe ich für mein Enkelkind empfinden würde. Es ist eine Liebe wie keine andere, die alles übertrifft, was ich mir vorgestellt habe", schwärmte sie auf Instagram. An Betreuungspersonal dürfte es dem Kleinen ohnehin nicht mangeln: Neben seinen Eltern kümmern sich auch Tanten und Onkel, beide Großelternpaare sowie jede Menge weitere Angehörige und Freunde um ihn. Besonders gerührt zeigte sich auch Candaces Tochter Natasha Bure (28). Unter dem Beitrag ihrer Mutter kommentierte sie: "Perfekter Junge! Mein Herz. Wir lieben Bond." Die Sängerin erwartet derzeit selbst ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann Bradley Steven Perry. Für die "Full House"-Bekanntheit bedeutet das: Schon bald darf sie sich über ein weiteres Enkelkind freuen.

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Getty Images Candace Cameron Bure, Schauspielerin

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Instagram / candacecbure Lev Bure bei seinem Sohn im Krankenhaus

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Instagram / candacecbure Lev Bures Frau Elliott mit ihrem Sohn Bond