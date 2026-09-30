Handyclip: Presley Gerber nahm sich in seiner Todesnacht auf

Neue Details zur letzten Nacht von Presley Gerber (†27) werfen Fragen auf. TMZ veröffentlichte nun ein Handyvideo, das der Sohn von Cindy Crawford (60) und Rande Gerber (64) am Samstag, dem 19. September 2026, gegen 22 Uhr selbst aufgenommen haben soll. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich das Model dem Bericht zufolge im Abstinenzhaus Resolutions Living in Santa Monica auf. In dem teilweise wackeligen Clip führt Presley durch ein Schlafzimmer und zeigt weitere Bereiche der Einrichtung. Andere Personen sind auf den Aufnahmen nicht zu sehen. Nach Einschätzung des US-Portals wirkt es, als stehe er zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen. Welche Substanzen er möglicherweise konsumiert hatte, lässt sich aus dem Video nicht ableiten. Nur wenige Stunden später kam es zur Tragödie: Am Sonntagmorgen, dem 20. September, wurde Presley in der Einrichtung tot aufgefunden. Die genaue Todesursache ist bislang nicht abschließend geklärt.

Laut TMZ soll Presley bereits am Samstagnachmittag Drogen konsumiert und anschließend seinen Sober Coach kontaktiert haben. Quellen mit direkter Kenntnis des Falls berichteten dem Portal, das Model habe befürchtet, die Kontrolle zu verlieren. Der Coach habe sich daraufhin an Resolutions Living gewandt und bei seiner Anfrage ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Presley unter Drogeneinfluss stehe. Trotzdem soll der zuständige Aufnahmebeauftragte seiner Unterbringung zugestimmt haben. Betreiber mehrerer Reha-Einrichtungen erklärten, Menschen in einem solchen Zustand dürften grundsätzlich nicht in ein Abstinenzhaus aufgenommen werden. Presley soll auch nach seiner Ankunft weiter Drogen konsumiert haben. Um welche Substanzen es sich dabei gehandelt haben könnte und ob sie mit seinem Tod in Zusammenhang stehen, ist derzeit unklar. Nach Angaben von Quellen aus dem Umfeld der Einrichtung wurde der Aufnahmebeauftragte inzwischen entlassen.

Ursprünglich sollte der 27-Jährige den Quellen zufolge erst am darauffolgenden Montag eine Reha-Behandlung beginnen. Sein Sober Coach habe deshalb lediglich nach einer Unterkunft für das Wochenende gesucht. Statt Presley direkt in die geplante Klinik zu bringen, soll der Begleiter ihn bei Resolutions Living abgesetzt und anschließend dort zurückgelassen haben. Den geplanten Beginn seiner Behandlung erlebte Presley nicht mehr. Presley war das ältere Kind von Topmodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber. Auch seine jüngere Schwester Kaia Gerber (25) ist als Model erfolgreich. Durch seine prominente Familie stand Presley bereits früh im Rampenlicht und schlug später selbst eine Karriere in der Modebranche ein. Im Mittelpunkt der offenen Fragen stehen nun insbesondere die Umstände seiner Aufnahme in das Abstinenzhaus sowie die bislang ungeklärten Hintergründe seines Todes. Eine Stellungnahme der Verantwortlichen von Resolutions Living liegt dem Bericht zufolge weiterhin nicht vor.

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Imago Presley Gerber beim Teen-Vogue-Event in Malibu, September 2016

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Imago Bei den CFDA Fashion Awards im Brooklyn Museum: Presley Gerber am 3. Juni 2019 in New York City

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