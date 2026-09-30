Julian Weigl und Sarah Richmond erwarten ihr drittes Baby

Julian Weigl (31) und Sarah Richmond werden erneut Eltern: Das Ehepaar erwartet sein drittes gemeinsames Kind. Die frohe Nachricht verkündeten die beiden mit einem emotionalen Video auf Instagram. Darauf zeigen sich der Fußballprofi und seine Frau barfuß auf einer Wiese unter Palmen. Sie umarmen und küssen sich, während Julian immer wieder zärtlich über den bereits deutlich sichtbaren Babybauch seiner Frau streichelt. Für die Eltern zweier Töchter ist die Schwangerschaft ein besonders emotionaler Moment. Erst vor wenigen Monaten hatte Sarah öffentlich gemacht, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. Umso berührender wirken die Worte, die das Paar nun zu den Aufnahmen schrieb: "Ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Hoffnung, ein ganz neues Kapitel." Nach der schweren Zeit beginnt für die Familie damit ein neues, hoffnungsvolles Kapitel.

Die Glückwünsche ließen in der Kommentarspalte nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Prominente freuten sich mit dem Paar über die Schwangerschaft. Besonders emotional reagierte Anna Adamyan (30). "Es ist so wunderschön! Ich freue mich von ganzem Herzen mit euch", schrieb die Influencerin. Auch Scarlett Gartmann (32), die Ehefrau von Fußballer Marco Reus (37), meldete sich zu Wort und kommentierte: "Freue mich sehr für euch." Jana Ina Zarrella (49) hinterließ ein gerührtes Gesicht und ein Herz, Moderator Robby Hunke schickte gleich zwei Herzen. Weitere Glückwünsche kamen unter anderem von Steffi Brungs, Mandy Bork und Jörg Dahlmann (67). Tom Junkersdorf reagierte ebenfalls begeistert mit einem "Wowwwww" und zahlreichen roten Herzen.

Im Februar hatte Sarah ihren Followern anvertraut, dass sie ein Baby verloren hatte. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto aus dem Krankenhaus schrieb sie damals: "Wahrscheinlich hätte ich ungefähr jetzt von meiner Schwangerschaft erzählt, dem wohl schönsten Geheimnis der letzten Wochen." Für Sarah und Julian sei es nicht einfach eine gescheiterte Schwangerschaft gewesen, sondern ihr Baby, das sie nie in den Armen halten würden. Mit ihren persönlichen Worten wandte sich die Moderatorin zugleich an Menschen, die einen solchen Verlust im Stillen durchleben. Julian und Sarah kennen sich bereits seit ihrer Jugend und sind seit 2011 ein Paar. 2020 gaben sie sich in Portugal das Jawort. Ihre erste Tochter kam 2021 zur Welt, die zweite folgte im April 2024. Mit dem nun angekündigten Baby wächst die Familie auf fünf Mitglieder an.

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Imago Sarah Richmond und Julian Weigl bei der Aufzeichnung des WDR-Formats Kölner Treff im Studio BS 2 in Köln, 17.05.2023

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Imago Sarah Richmond und Julian Weigl feiern den DFB-Pokalsieg 2017 in Berlin

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Imago Julian Weigl und Sarah Richmond beim BVB-Roten Teppich nach dem DFB-Pokalsieg 2017 im Grand Hyatt Berlin

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