Hayden Panettieres Familie unterstützt Klitschkos Antrag

Seit dem Tod von Hayden Panettiere (†36) am 16. August 2026 geht es nun um die Zukunft ihrer elfjährigen Tochter Kaya – und um das Erbe, das die Schauspielerin hinterlassen hat. Das Mädchen soll wohl das gesamte Vermögen seiner Mutter erhalten. Um im Namen seiner Tochter Entscheidungen treffen zu können, hat Kayas Papa Wladimir Klitschko (50) nun in den Vereinigten Staaten die Vormundschaft über das Vermögen beantragt. Wie TMZ berichtet, will der Ex-Boxer damit vor allem die Interessen seines Kindes absichern. Rückendeckung bekommt er dabei offenbar von Haydens Verwandten: Die Familie der verstorbenen Schauspielerin unterstützt den Antrag und betrachtet das Verfahren lediglich als notwendige rechtliche Formalität. Aus dem Umfeld der Familie hieß es gegenüber dem Portal anerkennend: "Wlad ist ein großartiger Vater und wir sind dankbar."

Ein weiterer Beweggrund für diesen Schritt dürfte sein, dass Wladimir selbst nicht in den Vereinigten Staaten lebt. Ihm nahestehende Personen erklärten gegenüber dem Portal, dass er auf diesem Weg Kayas Ansprüche und das für sie bestimmte Eigentum in den USA schützen wolle. Die Vormundschaft würde ihm alleinigen Zugang zu Haydens Besitz verschaffen und es ihm erlauben, die Übertragung des Nachlasses auf die gemeinsame Tochter enger zu begleiten. Aus dem Dokument, das TMZ vorliegt, geht zudem hervor, dass die "Heroes"-Darstellerin noch vor ihrem Tod einen Sicherheitsdienst engagiert hatte, um ihr Haus und die darin befindlichen Gegenstände zu schützen. Hintergrund sei die Befürchtung gewesen, dass sich eine nicht weiter genannte Person unbefugt Zugang zu ihrem Eigentum verschafft habe. Nach ihrem Tod tauschte eine Firma die Schlösser aus. Auch Lagereinheiten mit Designerkleidung und Accessoires, die Hayden bei öffentlichen Auftritten getragen hatte, wurden vorsorglich an einen anderen Ort gebracht.

Hayden und Wladimir waren früher verlobt. Auch nach dem Liebes-Aus blieben die beiden durch das gemeinsame Co-Parenting ihrer Tochter miteinander verbunden. Als die "Nashville"-Darstellerin mit einer postpartalen Depression und Suchtproblemen zu kämpfen hatte, bekam der Sportler im Jahr 2018 das alleinige Sorgerecht für Kaya. Seitdem lebte das Kind bei seinem Vater. Haydens Familie versicherte gegenüber TMZ, dass Wladimir dabei nicht nur das Wohl der gemeinsamen Tochter, sondern stets auch Haydens beste Interessen im Blick gehabt habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko 2010

Anzeige Anzeige

Instagram / klitschko Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko posieren mit ihrer Tochter

Anzeige Anzeige

Getty Images Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere, Juni 2014