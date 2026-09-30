Selten: Vera Wang zeigt sich mit 77 ungeschminkt im Bett

Vera Wang (77) zeigt ihren Fans eine Seite von sich, die sonst nur selten zu sehen ist: ungeschminkt und offenbar gerade erst aus dem Bett gekommen. Am Samstag veröffentlichte die Designerin auf Instagram ein seltenes Selfie, auf dem sie mit offenem, langem Haar zwischen ihren Kissen liegt und offenbar unretuschiert in die Kamera schaut. Der Grund für ihren Rückzug ins Schlafzimmer ist allerdings wenig glamourös: Vera fühlt sich nicht wohl und wird von einem heftigen Niesanfall geplagt. "Ich sitze im Bett fest und muss sehr viel niesen..... also bleibe ich hier .....mein echtes Büro!", schrieb sie zu dem Foto. Für ihre Community dürfte der ungewohnte Anblick eine kleine Überraschung sein – schließlich präsentiert sich die Modemacherin sonst vor allem bei perfekt inszenierten Auftritten.

Der natürliche Bett-Look könnte kaum stärker von den Bildern abweichen, die man sonst von Vera kennt. Auf roten Teppichen setzt die Designerin regelmäßig auf eine glamouröse Inszenierung. Für Aufsehen sorgte sie etwa im Juni dieses Jahres bei der Feier zu ihrem 77. Geburtstag: Statt ihrer sonst langen, dunklen Haare präsentierte sie sich plötzlich mit einem glatten, schulterlangen blonden Bob und Mittelscheitel. Dazu trug sie ein ärmelloses, figurbetontes weißes Neckholderkleid. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sie die Kerzen auf einer Torte mit der Zahl 77 ausbläst, während Wunderkerzen sprühen – gefeiert wurde offenbar im Freundeskreis in einem gehobenen Restaurant. Bereits bei der Met Gala im Mai hatte die Modeschöpferin mit platinblonden Haaren für einen neuen Look gesorgt, den sie damals mit einer schwarzen, asymmetrischen Robe kombinierte.

Ihr Rezept für das jugendliche Erscheinungsbild hat Vera bereits verraten. Ihr "magisches Elixier" sei in erster Linie die Arbeit, erklärte sie im Gespräch mit BBC 100 Women. Außerdem gehören für sie ein Wodkacocktail und etwa neun Stunden Schlaf dazu. Auch bei ihrer Ernährung sieht es die Designerin entspannt: Gegenüber Page Six verriet sie, dass sie zeitweise täglich McDonald's bestelle und Donuts mit Vanillecremefüllung sowie pink glasierte Exemplare mit Streuseln liebe. Dass ihr Alter immer wieder für Gesprächsstoff sorgt, schmeichelt ihr zwar – geplant habe sie diesen Effekt allerdings nie. "Ich bin sehr geschmeichelt, dass die Leute denken, ich sei gut gealtert, aber das war nie mein Ziel", stellte sie gegenüber BBC 100 Women klar. Gleichzeitig wünsche sie sich, dass die Diskussion über ihr Aussehen ihre Arbeit nicht in den Hintergrund dränge und sie nicht auf ihr Erscheinungsbild reduziert werde.

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Getty Images Vera Wang bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Instagram / verawang Vera Wang ungeschminkt, September 2026

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Instagram / verawang Vera Wang an ihrem 77. Geburtstag, Juni 2026