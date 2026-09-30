Maria Shriver feiert Sohn Christopher zum 29. Geburtstag

Christopher Schwarzenegger (29) hat kürzlich seinen 29. Geburtstag gefeiert und seine Mutter Maria Shriver nutzte den Anlass für eine persönliche Liebeserklärung. Auf Instagram teilte sie einige seltene Schnappschüsse, die sie gemeinsam mit ihrem jüngsten Sohn zeigen. Darunter ist ein Schwarz-Weiß-Bild aus Christophers Kindheit, auf dem die beiden innig kuscheln. Neuere Bilder entstanden unter anderem vor dem Eiffelturm in Paris, bei einem Footballspiel der University of Michigan und auf einem Boot. Dazu schwärmte Maria von Christophers liebevoller Art, seinem Humor und seiner Weisheit. "Gott hat mich gesegnet, als er mich zu deiner Mutter machte, und du bereicherst das Leben jedes Menschen, dem du begegnest", kommentierte sie.

Obwohl Christopher für sie immer ihr Baby bleiben werde, blicke sie zugleich zu ihm auf, erklärte Maria weiter. Sie bewundere, wie er durchs Leben gehe, anderen Menschen ein gutes Gefühl gebe und in jedem das Positive suche. Ihre emotionale Botschaft beendete die Journalistin mit den Zeilen: "Hab einen wundervollen Geburtstag! Sei dir bewusst, dass du geliebt wirst, und ich liebe dich! Alles Liebe, Mommy."

Christopher ist das jüngste der vier gemeinsamen Kinder von Maria und ihrem Ex-Mann Arnold Schwarzenegger (79). Neben ihm gehören auch Katherine, Christina und Patrick Schwarzenegger (33) zur Familie. Anders als seine berühmten Eltern sowie seine Geschwister Katherine und Patrick hält sich Christopher allerdings größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus.

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Instagram / mariashriver Maria Shriver posiert mit ihrem Sohn Christopher

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Instagram / mariashriver Maria Shriver mit ihrem Sohn Christopher

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Instagram / mariashriver Maria Shriver posiert mit ihrem Sohn Christopher