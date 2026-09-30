Farrah Abraham zeigt die Folgen ihrer schweren Kiefer-OP

Farrah Abraham (35) hat sich einer schweren Operation am Kiefer unterzogen und zeigt sich nun erstmals wieder im Internet. Im TikTok-Livestream ihrer Tochter Sophia Abraham tauchte der Realitystar mit deutlich geschwollenem Gesicht auf. Laut TMZ wurde die US-Amerikanerin an beiden Kiefergelenkscheiben operiert. Zusätzlich seien ihr Implantate eingesetzt worden, die eigens für ihr Gesicht angefertigt wurden. Angeblich kann sie derzeit nicht sprechen, da ihr Ober- und Unterkiefer mit Drähten zusammengehalten werden, die mit Schrauben im Zahnfleisch verbunden sind. Ihre Tochter begleitete den Auftritt und übernahm für ihre Mutter das Wort. Fotos und Screenshots des Streams liegen dem Online-Magazin vor.

Der Eingriff hat immense Spuren hinterlassen. Noch immer ist ihr Gesicht geschwollen und man kann lange Nähte an Ohren, Hals und Kiefer erkennen. In ihrer Instagram-Story fand Farrah deutliche Worte für ihren Zustand: "Ich fühle mich gerade wie Frankenstein." Und weiter: "Ich bete, dass mein Gesicht in drei Monaten wieder normal ist." Gegenüber der Daily Mail schilderte der Manager der TV-Bekanntheit außerdem, dass Farrah starke Schmerzen hat und mit ihrem Zustand kämpft – sowohl körperlich als auch mental. Rund zwei Monate lang soll sie stumm bleiben und flüssige Nahrung durch einen Strohhalm zu sich nehmen. Zudem habe sie das Gehör auf dem rechten Ohr verloren und hoffe auf dessen Rückkehr.

Farrah musste die Prozedur angeblich über sich ergehen lassen, nachdem sie Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden ist. Gegen den mutmaßlichen Täter Dominic Foppoli geht sie laut TMZ aktuell zivilrechtlich vor. Sein Anwalt erklärte gegenüber TMZ: "Herr Foppoli bestreitet ein Fehlverhalten und gibt an, dass die Begegnung mit Farrah einvernehmlich war." Über ihre Beschwerden hatte die Mutter einer Tochter bereits im Mai im Podcast "Pillow Talk" gesprochen: "Ich kann meinen Kiefer nicht benutzen. Ich kann meinen Mund nicht normal öffnen."

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Getty Images Farrah Abraham bei Debbie Durkin's Ecoluxe Movie & TV Awards Lounge in Hollywood, Juni 2022

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Getty Images Farrah Abraham stellt ihr Stand-up-Programm "Diary of a Teen Mom" im Spearmint Rhino in New York vor, März 2025

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Getty Images Farrah Abraham bei den Page Six Virtual Reali-Tea Awards 2025 im City Winery New York, September 2025