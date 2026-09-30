Rob Lowes Sohn wurde trotz Warnung mit Messer ausgeraubt

Ein abendlicher Ausflug in New York endete für John Owen Lowe alles andere als schön: Der Sohn von Rob Lowe (62) wurde mit einem Messer bedroht und ausgeraubt – und das ausgerechnet, nachdem sein Vater ihn kurz zuvor noch eindringlich zur Vorsicht ermahnt hatte. Dass seine Söhne bei ihren ersten Clubbesuchen in New York wenig Straßenerfahrung mitbrachten, war dem Schauspieler durchaus bewusst. Schließlich wuchsen die beiden im kalifornischen Santa Barbara auf. Entsprechend klar fiel seine Ansage an John Owen aus: "Also gut, hör zu. Halt einfach die Augen offen", habe er gesagt. Als sein Sohn abwinkte, legte Rob noch einmal nach: "John Owen, das ist New York. Ich sage es ja nur." Der Schauspieler schilderte den Vorfall nun im Podcast "Chicks in the Office".

Demnach war John Owen mit Freunden im Viertel Bowery verabredet und ließ die väterliche Warnung locker an sich abprallen – er werde schon klarkommen, habe er versichert. Noch in derselben Nacht stand der Sohn des "St. Elmo's Fire"-Stars dann mit einem blauen Auge wieder in der Tür. Der Grund für den Überfall war laut Rob so banal wie ärgerlich: John Owen habe auf sein Handy gestarrt und seine Umgebung schlicht nicht im Blick gehabt. Den bewaffneten Räuber bemerkte er offenbar erst, als es längst zu spät war: "Er war um Mitternacht mit einem blauen Auge zu Hause und war von einem Mann mit einem Messer ausgeraubt worden, weil er auf sein Handy geschaut und nicht aufgepasst hatte." Für Rob steckt in dem beängstigenden Erlebnis eine Erfahrung, die viele Eltern kennen dürften: Kinder hielten sich häufig für besser informiert als Mutter und Vater. Seine Formulierung dazu: "Alle Kinder sind ahnungslose Experten."

Seit 1991 ist Rob Lowe mit der Schmuckdesignerin und früheren Make-up-Artistin Sheryl Berkoff (65) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Söhne: John Owen und Matthew. Alle vier leben in Kalifornien und stehen in engem Kontakt zueinander. "Wir stehen uns alle sehr nahe. Ich spreche mehrmals am Tag mit ihnen. Ich sehe sie oft. Wir sind eine wirklich, wirklich enge Familie", betonte der Schauspieler im Podcast. Scherzhaft fügte er hinzu, dass er sofort erahne, dass seine Söhne etwas ausheckten, sobald sie seine FaceTime-Anrufe nicht annähmen. Auch beruflich verbindet Rob und John Owen einiges: Der Nachwuchs schrieb für die Serie "9-1-1: Lone Star" am Drehbuch, sein Vater Rob ist darin in der Hauptrolle zu sehen. Zudem entwickelten die beiden gemeinsam die Netflix-Comedyserie "Unstable", in der sie zusammen vor der Kamera standen. In das Format, das über zwei Staffeln lief, ließen die beiden echte Elemente ihrer Vater-Sohn-Beziehung mit einfließen.

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Getty Images Rob Lowe (Mitte) mit seinen Söhnen John Owen und Matthew

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Getty Images John Owen Lowe, Produzent und Drehbuchautor

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Getty Images Rob Lowe und Sheryl Berkoff im Juni 2019

Getty Images Rob Lowe mit Frau Sheryl und den gemeinsamen Söhnen

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