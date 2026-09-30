Sean "Diddy" Combs soll im Gefängnis ein VIP-Leben leben

Im Bundesgefängnis Fort Dix soll Sean "Diddy" Combs (56) alles andere als einen gewöhnlichen Alltag als Häftling erleben. Anonyme Quellen berichten NBC News von Massagen, aufwendig zubereiteten Mahlzeiten, geschmuggeltem Alkohol und Mitgefangenen, die dem Rapper seine ungeliebten Arbeiten abnehmen. Fotos und Videos aus der Einrichtung sollen zusätzliche Einblicke in die angeblichen Zustände geben. Sein Sprecher Juda Engelmayer weist die Darstellung entschieden zurück. "Die anhaltende Prüfung jedes banalen Details aus Sean Combs' Leben im Gefängnis hat einen Punkt erreicht, an dem die Medien den gewöhnlichen Gefängnisalltag als Nachricht darstellen", betonte er gegenüber TMZ. Er erklärte zudem: "Die einzig wirkliche Neuigkeit ist, dass Sean seine Strafe weiterhin regelkonform verbüßt und geduldig auf die Entscheidung des Gerichts über seine Berufung wartet."

Mehrere Quellen behaupten gegenüber NBC News, der Musiker habe ein verbotenes Handy und schaue sich darauf Nacktfotos einer Ex-Freundin an. Zudem soll er chinesische Massagen bekommen. Andere Gefängnisinsassen sollen ihm das Bett machen, seine Wäsche waschen, seine Mahlzeiten kochen und Toiletten sowie Badezimmer reinigen, bevor er sie benutzt. Auf dem angeblichen Speiseplan sollen unter anderem Curryhähnchen, Pizza und Empanadas stehen. "Das ist kein normaler Scheiß, den man im Gefängnis sieht. Das ist reicher Scheiß. Es sieht verrückt aus, aber andererseits ist es Diddy", beschrieb ein Insider die Sonderbehandlung.

Darüber hinaus soll der Rapper Antidepressiva von Mitgefangenen beziehen und von einem Vorrat an hochwertigem Alkohol profitieren, der mutmaßlich durch Wärter eingeschmuggelt worden sei. "Aber sicher habe ich mit ihm getrunken", bekräftigte ein Mann. Mithilfe von Personen außerhalb der Haftanstalt soll er zudem Tausende Dollar auf die Gefängniskonten jener Insassen eingezahlt haben, die ihn umsorgen. Selbst seine Fanpost bewahren demnach andere Häftlinge für ihn auf: "Er bekommt so viel. Er hat keinen Platz dafür."

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, September 2007

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Imago Sean "Diddy" Combs, Rapper