Stevie Wonder veröffentlicht nach 50 Jahren vier neue Songs

50 Jahre nach der Veröffentlichung seines legendären Albums "Songs in the Key of Life" überrascht Stevie Wonder (76) seine Fans mit bislang unveröffentlichtem Material. Die EP "Songs in the Key of Life 50: The EP" erschien am 28. September 2026, also exakt fünf Jahrzehnte nach dem Originalalbum, das am 28. September 1976 auf den Markt kam. Darauf sind vier Aufnahmen aus den damaligen Albumsessions zu hören, die es letztlich nicht auf die Platte schafften, wie Universal Music berichtet. Dazu gehören "It's Easier", "My Life Story of Love", "I Can See the Sun in Late December" und "I'm Into Livin'". Während die Komposition "I Can See the Sun in Late December" bereits 1975 in einer Aufnahme von Roberta Flack veröffentlicht wurde, ist Stevie Wonders eigene Version erstmals offiziell erhältlich. Die vier Aufnahmen lagen mehr als 50 Jahre im Archiv, bevor sie nun veröffentlicht wurden.

Selbst die Uhrzeit der Veröffentlichung war offenbar bewusst gewählt: Die EP ging um 4:54 Uhr pazifischer Zeit online. Laut Universal Music entspricht das genau dem Zeitpunkt, zu dem die letzte Studiosession für "Songs in the Key of Life" endete. "Seit 50 Jahren begleitet uns 'Songs in the Key of Life', aber es gibt noch immer mehr zu entdecken", sagte Stevie laut Rolling Stone. Die vier Songs seien zwar nicht auf dem Album gelandet, würden aber widerspiegeln, was er während der Entstehung fühlte und entdeckte. Die vier Stücke schrieb und produzierte der Musiker, bei "My Life Story of Love" war Susaye Greene als Co-Autorin am Text beteiligt. Auch bei der Instrumentierung legte er größtenteils selbst Hand an und spielte unter anderem Schlagzeug, E-Bass, Fender Rhodes und seine GX-1 Dream Machine.

Zum 50. Jubiläum hat Stevie allerdings noch mehr geplant. Schon vor der Veröffentlichung der EP kündigte der Musiker eine Tour durch Europa und die USA an, bei der er "Songs in the Key of Life" komplett live spielen will. Insgesamt sind 18 Konzerte vorgesehen. Los geht es am 13. Oktober 2026 in der Utilita Arena in Birmingham. Das letzte Konzert findet am 19. Dezember im Intuit Dome in Los Angeles statt. Auch in Deutschland macht Stevie Station: Am 24. Oktober tritt er in der ZAG-Arena in Hannover auf, am 26. Oktober folgt ein Konzert in der Lanxess Arena in Köln. Das 1976 veröffentlichte Album wurde mit Diamant ausgezeichnet.

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Getty Images Stevie Wonder in Los Angeles

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Getty Images Stevie Wonder in New York